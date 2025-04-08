الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

الجامعات التونسية تنظم إضرابا عاما تضامنا مع غزة

احنجتجات دعم غزة
احنجتجات دعم غزة في تونس،فيتو

نفذت جميع المؤسسات الجامعية بتونس، إضرابًا عامًا استجابة للدعوة العالمية لنصرة غزة، تزامنا مع مسيرات طلابية حاشدة تنديدًا بالحرب المتواصلة على القطاع.

وتجمّع الطلبة أمام مبنى السفارة الفرنسية، مطالبين بطرد سفراء الدول الأوروبية من تونس، معتبرين أنهم "الداعم الرئيسي لإسرائيل في الحرب".


يذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، كانت في يناير الماضي، وشهدت إطلاق سراح العديد من الرهائن لكنها انتهت في الأول من مارس الماضي، لتستأنف إسرائيل بذلك غاراتها الواسعة النطاق على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد  المئات من الفلسطينيين.

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الجامعات التونسية تونس غزة فلسطين

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