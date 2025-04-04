الجمعة 04 أبريل 2025
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محافظات

إزالة فورية لبناء مخالف بقرية شيبة في محافظة الشرقية

إزالة فورية لبناء
إزالة فورية لبناء مخالف بقرية شيبة بالزقازيق محافظة الشرقية

تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق  بمحافظة الشرقية وتحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز واحمد طنطاوى نائب رئيس المركز بالاشتراك مع القسم الهندسى بالوحدة المحلية شيبه النكارية برئاسة سيد فوزى رئيس الوحدة، من إزالة فورية لشدة معدنية

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأبو كبير في الشرقية

 وكذلك أعمال تركيب بلاط على مساحة 450 مترًا مربعًا بقرية شيبة النكارية التابعة لمركز الزقازيق، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف. 

المواطنون يشكرون المحافظ 

قدم المواطنون الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المتعديين حفاظا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن غذائي للمواطنين.

 

محافظ الشرقية 

وكان  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد شدد على  رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وحق المواطن وفرض سياده القانون علي الجميع. 

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف

رصد اى محاولة للتعديات المخالفة 

ناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية التالية:

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الأجهزة التنفيذية مركز الزقازيق محافظة الشرقية اشراف شعبان ابوالفتوح أحمد طنطاوي نائب رئيس المركز الوحدة المحلية شيبة النكارية سيد فوزى رئيس الوحدة

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