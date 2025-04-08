الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رياضة

رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجيش الملكي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

دوري أبطال أفريقيا، استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجيش الملكي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام  الجيش الملكي 

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز علي النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي -  محمد الشيبي - كريم حافظ  

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي   

خط الهجوم: فيستون ماييلي

 

 

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

 

 يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد بيراميدز 

وتذاع مباراة الجيش الملكي وبيراميدز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة الأفريقية. 

 

مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

واقترب بيراميدز من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بمباراة الذهاب 4_1 لذاك تعد فرصته أكبر.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

 

ويلتقي المتأهل من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي أمام المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد

وكان فريق بيراميدز احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد (13 نقطة) متساويًا مع الترجي الرياضي التونسي إلا أن الأخير تفوق في المواجهات المباشرة.

واحتل فريق الجيش الملكي صدارة الترتيب بمجموعته برصيد (10 نقاط) متفوقًا على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بفارق نقطة.

قائمة بيراميدز برحلة المغرب 

وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٥ لاعبا في رحلة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

 

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