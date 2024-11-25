الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب بيراميدز: لا بديل عن الفوز على ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

دودو الجباس، فيتو
دودو الجباس، فيتو

شدد دودو الجباس لاعب فريق نادي بيراميدز، على أهمية المباراة التي تجمع فريقه بنظيره ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

دودو الجباس يتحدث عن مواجهة ساجرادا 

 وأوضح لاعب بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي أنه من الضروري الفوز ولا بديل غيره، قبل السفر إلى مالي ثم تونس وخوض مباراتين في الجولتين الثانية والثالثة في منتهى القوة، وبالتالي البداية الجيدة بانتصار في القاهرة، تمنح الفريق الدوافع اللازمة لمواصلة المشوار بذات القوة.

 

مباراه بيراميدز وساجرادا 

وقال الجباس في المؤتمر الصحفي، إن الفريق يرغب في محو الصورة  غير الجيدة التي قدمها في مشاركته الأولى بدوري الأبطال العام الماضي، والخروج من دور المجموعات، وسيعمل على أن يتخطى أولا هذا الدور ثم التفكير في باقي مشوار البطولة، ولكن يتحتم أولا تحقيق انتصار أول في مصر بثلاث نقاط مهمة.

وأوضح دودو الجباس أن “التحضير لمباريات دوري الأبطال لا يختلف كثيرا عن مباريات الدوري، لأن الدوافع موجودة بالفعل لدى الفريق في كلا البطولتين، ونمتلك جهازا فنيا مميزا ولاعبين على أعلى مستوى من المهارة والخبرات القارية، وهدفنا المنافسة على جميع البطولات التي نشارك فيها”.

وأشار الجباس إلى أن “اللاعبين لديهم رغبة في أن تكون الصورة أفضل هذا الموسم في دوري الأبطال، وبالتالي لقاء ساجرادا هو الأهم حاليا لأنه بداية المشوار واللاعبون تعاهدوا على تقديم بيراميدز بشكل مثالي في النسخة الحالية، ونعلم جيدا أن ساجرادا فريق قوي وشاهدنا عدة مباريات له ومن الضروري اللعب بقوة وحذر في نفس الوقت”.

 

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا 

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ساجرادا دودو الجباس

مواد متعلقة

مدرب بيراميدز: نطمح للفوز على ساجرادا لهذا السبب

بعثة إنيمبا النيجيري تصل إلى مطار القاهرة وتتوجه للإسماعيلية استعدادا لملاقاة المصري (صور)

فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري وأنيمبا النيجيري بالكونفيدرالية

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد

بهدف في الدقيقة 90، الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب بتروجيت

الدوري المصري، الإسماعيلي يتعادل مع بتروجيت سلبيا بالشوط الأول

أول تعليق من علي ماهر بعد فوز المصري على الزمالك

دوري أبطال افريقيا، موعد المران الختامي لبيراميدز قبل مواجهة ساجرادا

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين

منوعات

المزيد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية