لاعب بيراميدز: لا بديل عن الفوز على ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

شدد دودو الجباس لاعب فريق نادي بيراميدز، على أهمية المباراة التي تجمع فريقه بنظيره ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

دودو الجباس يتحدث عن مواجهة ساجرادا

وأوضح لاعب بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي أنه من الضروري الفوز ولا بديل غيره، قبل السفر إلى مالي ثم تونس وخوض مباراتين في الجولتين الثانية والثالثة في منتهى القوة، وبالتالي البداية الجيدة بانتصار في القاهرة، تمنح الفريق الدوافع اللازمة لمواصلة المشوار بذات القوة.

مباراه بيراميدز وساجرادا

وقال الجباس في المؤتمر الصحفي، إن الفريق يرغب في محو الصورة غير الجيدة التي قدمها في مشاركته الأولى بدوري الأبطال العام الماضي، والخروج من دور المجموعات، وسيعمل على أن يتخطى أولا هذا الدور ثم التفكير في باقي مشوار البطولة، ولكن يتحتم أولا تحقيق انتصار أول في مصر بثلاث نقاط مهمة.

وأوضح دودو الجباس أن “التحضير لمباريات دوري الأبطال لا يختلف كثيرا عن مباريات الدوري، لأن الدوافع موجودة بالفعل لدى الفريق في كلا البطولتين، ونمتلك جهازا فنيا مميزا ولاعبين على أعلى مستوى من المهارة والخبرات القارية، وهدفنا المنافسة على جميع البطولات التي نشارك فيها”.

وأشار الجباس إلى أن “اللاعبين لديهم رغبة في أن تكون الصورة أفضل هذا الموسم في دوري الأبطال، وبالتالي لقاء ساجرادا هو الأهم حاليا لأنه بداية المشوار واللاعبون تعاهدوا على تقديم بيراميدز بشكل مثالي في النسخة الحالية، ونعلم جيدا أن ساجرادا فريق قوي وشاهدنا عدة مباريات له ومن الضروري اللعب بقوة وحذر في نفس الوقت”.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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