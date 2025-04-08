السيارة كشفت المتهم، الإسكندرية المحطة الأخيرة في حياة سائق أوبر ضحية جاره بحلوان

ليلة هادئة من ليالي وقفة عيد الفطر المبارك، خرج فيها "هاني طه"، سائق أوبر من سكان مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، في رحلة عمل عادية، لم يكن يعلم أنها ستكون رحلته الأخيرة، ولا أن من استأمنه على نفسه سيكون هو القاتل.



هاني طه البالغ من العمر 47 عامًا، من ذوي الهمم ويعول 4 أبناء، لم يكن من عادته تجاوز حدود محافظة القاهرة في عمله، لكن اتصالا من أحد جيرانه "أمير. ي"، 27 عامًا، غير مسار يومه وقدره، "وصلني إسكندرية"، طلب بسيط من شاب يعرفه، لم يثر الشك.

الرحلة الأخيرة في حياة هاني

تحرك هاني بسيارته في طريقه إلى محافظة الإسكندرية، وهو لا يدري أنه يسير نحو فخ مميت، عند وصوله إلى هناك، استدرجه أمير إلى شقة سكنية، وهناك ارتكب جريمته البشعة خنقه بيديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مستغلا إصابة في قدمه والتي جعلته غير قادر على المقاومة.

سائق أوبر حلوان

لم تنته القصة عند هذا الحد، حيث استعان الجاني بقريب له للتخلص من الجثة، فوضعها داخل شنطة سيارة القتيل، وانطلق بها عائدا إلى القاهرة، وهناك، وتحديدا في مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، ألقى بالجثة من أعلى أحد الجبال وعاد يكمل حياته وكأنه لم يحدث أي شئ.

بلاغ التغيب والقلق من أسرة سائق أوبر حلوان

عندما غاب هاني عن العودة، سادت حالة من القلق بين أسرته بـ مدينة حلوان، ابنه تقدم ببلاغ للشرطة يفيد بتغيب والده، مؤكدا أن آخر مكالمة بينهما أشار إلى توجهه للإسكندرية لتوصيل "زبون".

هنا بدأت الأجهزة الأمنية في القاهرة والإسكندرية العمل، باستخدام تقنيات التتبع الحديثة وتحليل الاتصالات، خيوط الجريمة بدأت تتكشف بسرعة مذهلة، خصوصا بعد تتبع هاتف القتيل.

خيوط الجريمة الهاتف والسيارة والمخالفات

اتضح أن الهاتف المحمول الخاص بـ هاني تم بيعه في منطقة الموسكي، ما قاد الشرطة إلى صاحب محل هواتف تم ضبطه والتحقيق معه تبين أنه اشترى الهاتف من القاتل.

مخالفة سيارة سائق أوبر حلوان



أما السيارة، كانت المفاجأة الأكبر حيث كشفت التحريات أن القاتل كان يتنقل بها بشكل مستمر بين محافظتي القاهرة والجيزة، وارتكب 18 مخالفة مرورية خلال فترة وجيزة، هذا التحرك المريب مكن الشرطة من تتبع السيارة وتحديد موقع المتهم، ليقع أخيرا في قبضة العدالة.

مخالفة سيارة سائق أوبر حلوان



اعترافات المته‍م بقتل سائق أوبر

في التحقيقات، انهار المتهم واعترف بكل تفاصيل الجريمة: "كنت عايز أبيع العربية بس مقدرتش أتصرف فيها بسرعة".

واعترف بتفاصيل القتل، وكيف استعان بقريبه لنقل الجثة، ثم التخلص منها في منطقة جبلية بعيدة بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

الأسرة تنتظر الوداع الأخير

رغم القبض على القاتل، لا تزال أسرة هاني طه تعيش صدمة فقدانه، لم يكن مجرما ولا على خصومة مع أحد، كان رجلًا بسيطا، مكافحا، يعاني من إصابة جسدية، ويكد لتوفير لقمة العيش لأسرته.

حتى الآن، لا يزال الجثمان في مشرحة زينهم، في انتظار التصاريح النهائية للدفن، وسط حزن عارم من أهالي المنطقة الذين لم يتخيلوا أن جريمة بهذه البشاعة يمكن أن تأتي من "الجار".

وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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