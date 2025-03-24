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حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز العثور على جثة مهندس فى حدائق حلوان

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة غموض وملابسات وفاة مهندس مساحة قبل السحور داخل مدينة سكنية بمنطقة حدائق حلوان، أن الواقعة ليس بها شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية نتيجة أمراض مزمنة.


واضافت التحريات أن المتوفي سقط في الشارع داخل مدينة سكنية بمنطقة حدائق حلوان قبل السحور.

العثور على جثة مهندس بحدائق حلوان 
تلقي قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص في الشارع بمدينة سكنية في حدائق حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتوفي مهندس مساحة في العقد السادس من عمره،  وأنه أثناء سيره في الشارع سقط مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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