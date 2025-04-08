محافظ أسيوط يشهد احتفالية التضامن الاجتماعي لتكريم الأم المثالية ويمنحهن شهادات تقدير (صور)

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط احتفالية تكريم الأم المثالية بمحافظة أسيوط لعام ٢٠٢٥ التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بنادي ضباط الشرطة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الاقليم وبالتعاون مع مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية تقديرًا لما قدموه من تضحيات وكفاح في تربية أبنائهن.

جاء ذلك بحضور الشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، وعلى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والدكتور جمال عبدالناصر مدير عام اقليم وسط الصعيد الثقافي، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط. والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم تلاها كلمة الترحيب بالحضور.

محافظ أسيوط يكرم الأمهات المثاليات

وأكد محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ على الدور العظيم للأم المصرية ورسالتها في إعداد الأجيال المتعاقبة وصناعة رجال المستقبل، مضيفًا إنه مهما كان حجم ونوع التكريم والإشادة فإنه من الصعب أن نتمكن من الوفاء بفضل وكرم وعطاء الأمهات موضحًا أن المرأة المصرية كانت دومًا وستبقى الأيقونة والرمز والقدوة للإيثار والتضحية والبذل والعطاء والجود "طواعية" بدون انتظار المقابل.

وأشار محافظ أسيوط إلى حرص الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة والتي تعد محورًا أساسيًا في خطة الدولة الشاملة للتنمية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 موجهًا التحية والتقدير إلى كل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة أسيوط بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات من أجل أبنائهن ما يساهم في بناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل والانتماء.

وفي الختام، سلم محافظ أسيوط شهادات التقدير وجوائز للمكرمات وهن (شربات فهمي عمار، وحسناء أحمد محمود) والأم التى ضحت من أجل أولادها "شريهان عثمان صدقي" وذلك لدورهن في رعاية وتربية ابنائهن وضربن أروع الأمثلة في العطاء.

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