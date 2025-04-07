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محافظ أسيوط يتفقد مدرستي هدى شعراوي والنهضة (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المدرسة، فيتو

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرستي هدى شعراوي والنهضة الإعدادية بنات بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 /2025 وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

 

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، والشيماء عبدالمعطي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط، وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات، وردة كامل حسين مديرة مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات، وحنان محمد نبيل مدير مدرسة النهضة الإعدادية بنات.

 

واستهل محافظ أسيوط جولته بمدرسة النهضة الإعدادية بنات حيث تفقد المدخل وملاعب كرة القدم واليد والسلة موجهًا بتركيب بلاط الإنترلوك بمدخل المدرسة وتطوير الملعب ورفع كفاءته فضلًا عن بعض الفصول الدراسية بالمدرسة للإطمئنان على سير الدراسة والتقى بالطالبات وتناقش معهن بالإضافة إلى تفقد المكتبة ووحدة التدريب ومعمل العلوم بالمدرسة واطلع على دفاتر العهدة وإجراءات تخزين المواد الكيميائية وأدوات التحاليل المستخدمة في التجارب العملية موجهًا بضرورة الإلتزام بمعايير الأمان داخل المعامل والتأكد من سلامة كافة المواد المخزنة.

 

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من مديرة المدرسة لرسم كروكي عن مكونات المدرسة وما تتضمنه من فصول وغرف كما أوضحت أن الفصول الدراسية بالمدرسة عددهم 29 فصل دراسي للصفوف الدراسية المختلفة بالمرحلة الإعدادية بإجمالي عدد الطالبات بالمدرسة 1370 طالبة خلال العام الدراسي الجاري.

استغلال كافة المساحات غير المستغلة بالمدرسة لتقليل الكثافات الطلابية

ووجه المحافظ بضرورة الإستفادة من القوى البشرية الموجودة بالمدرسة وتنفيذ التدريب العملي والخدمة العامة بالشكل المناسب ومتابعة ما يتم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع فضلًا عن استغلال كافة المساحات غير المستغلة بالمدرسة لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية بحيث يتم إجراء وتنفيذ رفع كفاءة للمدرسة وتطوير الوسائل التعليمية بها بالمشاركة المجتمعية.

كما تفقد محافظ أسيوط الفصول الدراسية بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات للإطمئنان على سير الدراسة متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح وتناقش معهن عن أهمية الذكاء الاصطناعي وأبرز الشخصيات التاريخية من أبناء المحافظة فضلًا عن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحثهم على الانتظام في الدراسة والحضور وأداء الواجبات المدرسية وبذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل الدروس والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته على أن يتم إيجاد محفزات لهن على ذلك لتعميق قيم الولاء والانتماء فضلًا عن إستخدام المعامل ومتابعة تقييم الطلاب لرفع ادائهم ومستواهم الدراسي.

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وأشاد محافظ أسيوط ـ خلال جولته التفقدية ـ بالمكتبة وتنظيم الكتب بها والمنتجات الفنية بمعرض غرفة التربية الفنية والمجال الصناعي والإقتصاد المنزلي خاصة الأعمال المنتجة من إعادة تصنيع وتدوير للمخلفات والمواد المستخدمة وتفعيل الوحدة المنتجة على أن يتم مشاركة تلك الأعمال بالمعارض المختلفة داخل وخارج المحافظة لتشجيع الحرف اليدوية لدى الطالبات.

ولفت إلى ضرورة الإهتمام بممارسة الطالبات للأنشطة المدرسية المختلفة على أن يتم توفير الاحتياجات اللازمة لذلك مؤكدًا على إستمرار جولاته المفاجئة والدورية على القطاعات الخدمية المختلفة والتي من بينها قطاع التعليم لمتابعة مدى تقديم الخدمات ومستوى الطلاب والطالبات بالمدارس وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ببناء الإنسان والمشاركة في الأنشطة المدرسية بالمؤسسات التعليمية وصقل خبرات ومواهب الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

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