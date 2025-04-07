افتتاح معمل تدريب إدارة المستشفيات بالتحول الرقمي بالتعاون بين الصحة ومحافظة اسيوط

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط؛ معمل تدريب إدارة المستشفيات بالتحول الرقمي "HIS" بمركز تدريب النيل التابع لمديرية الصحة بأسيوط وذلك بهدف تدريب الأطباء والممرضات بقطاع الصحة بأسيوط على أعمال ميكنة الخدمات المقدمة للمريض من خلال رفع مهاراتهم للتعامل مع الحاسب الآلي.

رافقه خلالها الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون الصحية، والدكتور عصمت كحيلة أستاذ بكلية العلوم، وحسني الطويل مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة، والقذافي عبد الرحمن مدير الشئون الادارية بمديرية الصحة.

تدريب 10 من الكوادر الطبية ليكونوا مدربين بالمعمل

وعقب الإفتتاح أزاح محافظ أسيوط الستار عن اللوحة التذكارية للمعمل الذي يضم 18 جهاز كمبيوتر مقدمة من جامعة أسيوط لمديرية الصحة وكذلك تدريب 10 من الكوادر الطبية ليكونوا مدربين.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير وتحسين البينية الأساسية بالقطاعات الخدمية المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة مشيدًا بتطوير المعمل وتوفير الأجهزة الإلكترونية والذي يعد خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الطبية وتحسين أداء العاملين في كافة قطاعات الصحية والارتقاء بها لخدمة أبناء المحافظة.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعية الأهلية للارتقاء بالمنظومة الصحية بكافة الطرق المتاحة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتدريب المستمر للأطباء والعاملين بالمجال الصحي على أحدث ما توصل إليه العلم وفقًا لأحدث أساليب العمل.

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