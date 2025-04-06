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مجلس جامعة أسيوط يقرر فصل برنامج الإنتاج النباتي بكلية الزراعة إلى برنامجي المحاصيل والبساتين

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن مجلس الجامعة وافق خلال اجتماعه، على فصل برنامج الإنتاج النباتي إلى برنامجين مستقلين هما "برنامج المحاصيل" و"برنامج البساتين" بكلية الزراعة. 

 

تعديل لوائح البرامج الدراسية

وجاء قرار مجلس جامعة أسيوط في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بتعديل لوائح البرامج الدراسية، وبعد تنفيذ الملاحظات التي أوصت بها لجنة قطاع الدراسات الزراعية.

 

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن هذا الفصل يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل في مجالي المحاصيل والبساتين، مشيرًا إلى أن البرنامجين الجديدين سيسهمان في تطوير مستوى الخريجين وتأهيلهم بمهارات أكثر دقة وتخصصًا.

 

 وتم تنفيذ هذه الخطوة بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل محمد محمود، عميد كلية الزراعة.

تطوير برامج جامعة أسيوط الأكاديمية 

 

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط تضع على رأس أولوياتها تطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وخطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن التخصص الدقيق يفتح أمام الخريجين فرصًا أوسع في الأسواق المحلية والعالمية، ويعزز من جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

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ومن جانبه، أشار الدكتور عادل محمد محمود إلى أن فصل البرنامج إلى تخصصين مستقلين سيمكن الكلية من تقديم محتوى علمي أكثر دقة وفعالية، يواكب التحديات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الزراعة، ويساهم في تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة التي يتطلبها سوق العمل الزراعي في الوقت الراهن.

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