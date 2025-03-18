مربية لأشقائها الـ4 وسند لأحفادها، قصة كفاح شربات الأم المثالية بأسيوط

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي اليوم.



ومن بين الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2025 عن محافظة أسيوط، السيدة شربات فهمي عمار محمود، أرملة منذ 44 عاما تبلغ من العمر 74 عاما.



قصة كفاح الأم المثالية



بدأ كفاح شربات منذ وفاة والدتها تاركة لها أربعة أشقاء ذكور أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاما وأصغرهم 6 أعوام، وكانت تبلغ من العمر 21 عاما فعملت على رعاية أخوتها الأربعة حيث كانت الابنة الكبرى

وتزوجت شربات عام 1975 وكان عمرها 23 عاما من ابن عمها، وكان يعمل سائقا وكان يساعدها في تربية إخوتها حيث كانت الإقامة في منزل أسرتها.

وفاة الزوج



رزقت شربات بالمولود الأول عام 1976 والمولودة الثانية عام 1979 وبعد مرور ثماني سنوات على زواجها أصيب الزوج بالمرض اللعين ما أدي إلي وفاته، وكانت حاملا في الشهر السادس في الطفل الثالث.



وبدأت شربات مشروعا صغيرا تمثل في (تربية المواشي والطيور) وبيع منتجاتها من أجل تحسين دخلها، وكان الجميع يساعدونها في زيادة دخلها من المشروع، حتى تزوج أخوتها واستقلوا بحياتهم شاكرين لها وقفتها معهم.



كافحت الأم من أجل أبنائها وزرعت بداخلهم الاجتهاد وحب العمل والخلق الطيب إلى أن التحق الابن الأكبر بكلية الطب، وواصلت كفاحها معهم حتي حصلت الابنة الوسطي علي دبلوم تدبير منزلي واستكملت دراستها في كليات التعليم المفتوح، وحصلت علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، وحصل الابن الثالث على بكالوريوس علوم وتربية، ويعمل معلم أول وشجعت الأبن الأكبر علي الحصول علي الزمالة ثم الدكتوراة.

وفاة أخيها الأصغر



توفي أخوها الأصغر فقامت برعاية زوجته وأولاده الصغار ، تزوج أولاده و مازال عطاء الأم مستمرا لأسرتها ولأحفادها ورعاية أبناء أخيها المتوفي.

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