الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، الأهلي يصطدم بـ الهلال السوداني لحسم تذكرة العبور لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

دوري أبطال إفريقيا، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًَا ثقيلًا على منافسه فريق الهلال السوداني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للنادي الأهلي، حيث يدخل الفريق اللقاء سعيا لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي.

ويُركز الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بشكل كامل على مواصلة المشوار الإفريقي، سعيًا لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخ النادي.

من جانبه، يدخل فريق الهلال السوداني مواجهة الإياب رافعًا شعار "لا بديل عن التأهل"، حيث يأمل الفريق السوداني في استغلال عاملي الأرض والجمهور، رغم اللعب خارج السودان، وذلك لتحقيق انتصار يؤهله إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السودانى الأهلي الأهلي والهلال السودانى مارسيل كولر كولر النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا (صور)

طارق قنديل يزور مقر الاتحاد الموريتاني ويهدي رئيسه درع وعلم الأهلي

الأكثر قراءة

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

لم يصدقه مسئولو النادي، قرار مادي غريب لـ محمد صلاح يفاجئ ليفربول

أخبار مصر: زيزو يوقع للأهلي، اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور قبل وفاته، قرار غريب لـ صلاح يذهل ليفربول، انقلاب في الطقس

صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع معظم الأصناف والبلطي يقفز إلى 100 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الموز البلدي لـ 25 جنيها وقفزة جديدة باليوسفي

اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمسارات الزيارة الجديدة بمنطقة الأهرامات

منوعات

المزيد

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية