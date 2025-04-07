أخبار الفن اليوم: تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ بطولة سامح حسين.. أصالة تحسم الجدل حول حقيقة حصولها على الجنسية السعودية.. السعفة الذهبية الفخرية لروبرت دي نيرو

شهدت الساحة الفنية العديد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

أعلن الفنان سامح حسين تأجيل العرض الخاص لفيلمه “استنساخ” قبل موعد إقامته بدقائق، دون الكشف عن الأسباب وراء ذلك.

وكتب سامح منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: “ لكل الناس اللي كانت جايه العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذر لكم.. تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكرا جزيلا”.

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل حول حقيقة حصولها على الجنسية السعودية، بعد أن ترددت مؤخرًا بعض الأخبار حول حصولها عليها.

وبدأت تلك الأخبار تنتشر بعدما كتبت أصالة تعليقًا على تغريدة للمستشار تركي آل الشيخ، الذي كان يحتفل بتراجع نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية، لتعلق أصالة قائلة:"عاشت بلادي"، مما ظن البعض أنها حاصلة على الجنسية السعودية.

قال الفنان صلاح عبد الله: إن شخصية "عبدالعزيز أبو العزم" التي قدمها في مسلسل "وتقابل حبيب" كانت من الشخصيات ذات الطبيعة الخاصة، مشيرًا إلى وجود مشهد مهم جمع بينه وبين الفنان كريم فهمي تحدث خلاله عن تاريخ آبائه.

أعلن مهرجان كان السينمائي عن تكريم النجم الأميركي روبرت دي نيرو، بمنحه السعفة الذهبية الفخرية، خلال حفل افتتاح الدورة الـ78 للمهرجان، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية التي امتدت لعقود، ولإسهاماته العميقة في تاريخ السينما العالمية، بحسب بيان المهرجان.

يستعد الفنان محمد فراج خلال الفترة المقبلة، لعرض مسلسله الجديد كتالوج، وذلك بعدما انتهى من تصويره مؤخرا.



مسلسل كتالوج هو مسلسل لايت كوميدي، ويظهر في محمد فراج بشخصية أب لابنتين، وذلك بعدما جسد دور الأب في آخر مسلسلاته منتهي الصلاحية والذي عرض خلال موسم رمضان 2025.

ينتظر النجمان كريم فهمي وصبا مبارك عرض مسلسلهما الجديد 220 يوم، عبر منصة شاهد الرقمية، خلال شهر يونيو القادم.



ويظهر كريم فهمي وصبا مبارك في شخصية زوجين يتعرضان للعديد من المشاكل التي تجعلهم يدخلان في خلافات كثيرة.

مسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابه.

يستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا للظهور الأول بعد خروجه من السجن في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، وذلك يوم الجمعة المقبل الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتألق عصام صاصا مؤخرا في تقديم أغنيته الجديدة "احنا ولاد الشمس"، التي حققت نجاحًا كبيرًا ضمن حملة الدعاية لمسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض في النصف الأول من رمضان، الأغنية حصدت أكثر من 4.6 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، مما يعكس شعبية صاصا المستمرة رغم التحديات التي واجهها.

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