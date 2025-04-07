صلاح عبدالله يكشف تفاصيل دوره ومشاركته في مسلسل "وتقابل حبيب"

قال الفنان صلاح عبد الله: إن شخصية "عبدالعزيز أبو العزم" التي قدمها في مسلسل "وتقابل حبيب" كانت من الشخصيات ذات الطبيعة الخاصة، مشيرًا إلى وجود مشهد مهم جمع بينه وبين الفنان كريم فهمي تحدث خلاله عن تاريخ آبائه.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” والمذاع على قناة " CBC" الذي تقدمه الإعلاميتان مها بهنسي ومها الصغير إن هذا المشهد كان شديد الأهمية لأنه أظهر أن الصفات التي يتمتع بها "عبدالعزيز" متوارثة جينيًا في طريقة تعاملهم مع أولادهم وأسرهم وكل ما يحيط بهم.

ظروف صحية صعبة

وأضاف أن الشخصية واجهت ظروفًا صحية صعبة، ومع ذلك استمر "عبدالعزيز أبو العزم" في منهجه، موضحًا: "هو بيحب أولاده، صحيح بس هو من الحب ما قتل"، معلقًا أن إجلال اللي هي أنوشكا تكون بنت عمه اتربت على إيده خدت منه السلطوية والشر اللي هو كان بيمارسه على كل اللي حواليه".



وأكد صلاح عبدالله أنه لا يوجد خير دائم أو شر دائم، قائلًا: "في ناس كتير من كتر تأثرهم بأبوالعزم زعلانين قوي، وبيقعدوا بقى إيه يدعوا على الممثلين بس كتير منهم استثنوني من الدعاء، يعني يدعوا على خالد وأنوشكا وطبعًا على أنوشكا، وكانوا بيستثنوني يقولوا: إحنا عارفين إن إنت راجل طيب، وده دليل على إن هما اتأثروا قوي بالدور".

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