الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صلاح عبدالله يكشف تفاصيل دوره ومشاركته في مسلسل "وتقابل حبيب"

صلاح عبد الله؛ فيتو
صلاح عبد الله؛ فيتو

قال الفنان صلاح عبد الله: إن شخصية "عبدالعزيز أبو العزم" التي قدمها في مسلسل "وتقابل حبيب" كانت من الشخصيات ذات الطبيعة الخاصة، مشيرًا إلى وجود مشهد مهم جمع بينه وبين الفنان كريم فهمي تحدث خلاله عن تاريخ آبائه.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” والمذاع على قناة " CBC" الذي تقدمه الإعلاميتان مها بهنسي ومها الصغير إن هذا المشهد كان شديد الأهمية لأنه أظهر أن الصفات التي يتمتع بها "عبدالعزيز" متوارثة جينيًا في طريقة تعاملهم مع أولادهم وأسرهم وكل ما يحيط بهم.

ظروف صحية صعبة 

وأضاف أن الشخصية واجهت ظروفًا صحية صعبة، ومع ذلك استمر "عبدالعزيز أبو العزم" في منهجه، موضحًا: "هو بيحب أولاده، صحيح بس هو من الحب ما قتل"، معلقًا أن إجلال اللي هي أنوشكا تكون بنت عمه اتربت على إيده خدت منه السلطوية والشر اللي هو كان بيمارسه على كل اللي حواليه".


وأكد صلاح عبدالله أنه لا يوجد خير دائم أو شر دائم، قائلًا: "في ناس كتير من كتر تأثرهم بأبوالعزم زعلانين قوي، وبيقعدوا بقى إيه يدعوا على الممثلين بس كتير منهم استثنوني من الدعاء، يعني يدعوا على خالد وأنوشكا وطبعًا على أنوشكا، وكانوا بيستثنوني يقولوا: إحنا عارفين إن إنت راجل طيب، وده دليل على إن هما اتأثروا قوي بالدور".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صلاح عبد الله الفنان صلاح عبد الله برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” قناة سي بي سي

مواد متعلقة

تذكروني بكل خير، صلاح عبد الله يكشف حقيقة كتابة وصيته

الأكثر قراءة

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

خبير اقتصادي: بيع المنتجات الصينية باليوان يزلزل عرش الدولار

صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

ماذا تناول السيسي وماكرون على العشاء بخان الخليلي؟ مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف القائمة الكاملة (فيديو)

البيت الأبيض يعلن إلغاء مؤتمر صحفي مع نتنياهو

تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ بطولة سامح حسين قبل موعده بدقائق

وصلة ضحك بين الرئيس السيسي وماكرون داخل محطة مترو عدلي منصور (فيديو)

بعد فيديو صفع طبيب على وجهه، ما هي عقوبة الفتاة ومصور الفيديو

منوعات

المزيد

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ وينتهي صيام الأيام الست

هل يمنع الشرع الأم المطلقة من ترك أولادها للأب للزواج بآخر؟ عالمة أزهرية تجيب

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟ فتوى الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية