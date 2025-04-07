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ثقافة وفنون

كريم فهمي يتزوج صبا مبارك ضمن أحداث مسلسل 220 يوم

صبا مبارك
صبا مبارك

ينتظر النجمان كريم فهمي وصبا مبارك عرض مسلسلهما الجديد 220 يوم، عبر منصة شاهد الرقمية،  خلال شهر يونيو القادم.

ويظهر كريم فهمي وصبا مبارك في شخصية زوجين يتعرضان للعديد من المشاكل التي تجعلهم يدخلان في خلافات كثيرة.

مسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابه.


المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل وإنتاج سيدارز آرت برودكشن "صباح إخوان".

وكان آخر أعمال الفنانة صبا مبارك السينمائية فيلم السرب الذي جسدت خلاله شخصية صحفية، تهاجم داعش.

وتدور أحداث فيلم "السرب" حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للرد على مقتل 21 مواطنا مصريا قبطيا على يد التنظيم الإرهابي داعش في درنة بليبيا.

فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمرو عبدالحليم.

 

 

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صبا مبارك كريم فهمي مسلسل 220 يوم علي الطيب اخبار الفن

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