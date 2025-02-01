السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

منصة نتفليكس تطرح مشهدًا من مسلسل “كتالوج”

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

طرحت منصة نتفليكس مشهدًا حصريًا من مسلسل كتالوج عبر حسابها الرسمي على انستجرام وذلك في إطار حملتها الترويجية للعمل المنتظر عرضه خلال هذا العام.

وأرفقت المنصة مع الفيديو تعليقا  هو “جاهزين يذوب قلبكم مع محمد فراج على نتفيلكس؟”.

وحقق المشهد تفاعلًا واسعًا، حيث أبدى الجمهور حماسه وعبر بعضهم عن رغبته في معرفة تفاصيل عن هذا المسلسل، خاصة بعد أن كشف المشهد عن أجواء درامية مشوقة وأداء مميز من أبطال العمل.  

 

مسلسل كتالوج 

"كتالوج" من بطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد فراج، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوي.

 

مسلسل منتهي الصلاحية 

ويشارك الفنان محمد فراج في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “منتهي الصلاحية” ويكتب العمل السيناريست محمد هشام عبية، وينتجه عبد الله أبو الفتوح، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، وتشارك في بطولة العمل الفنانة هبة مجدي التي تجسد شخصية حبيبته.

وعلمت فيتو من أحد المقربين من أسرة العمل أن محمد فراج يؤدي خلال أحداث العمل دور شخص يعيش في منطقة شعبية ويتعرض لأزمات كثيرة ويحاول أن يصبح من الأثرياء.

ويشارك في بطولته هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن.

وغاب الفنان محمد فراج عن السباق الرمضان الماضي، واكتفى بالمشاركة في بطولة بعض الأعمال السينمائية، الذي عرضت بالسينمات خلال الموسم الماضي.

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مسلسل كتالوج منصة نتفليكس نتفليكس الفن محمد فراج

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