الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفات طبيعية لاستعادة نضارة وحيوية البشرة بعد رمضان

ترطيب البشرة
ترطيب البشرة

وصفات طبيعية لاستعادة نضارة وحيوية البشرة، بعد انقضاء شهر رمضان، تلاحظ الكثير من النساء والفتيات تغيرات في بشرتهن نتيجة قلة شرب الماء، والسهر، وتغيّر نظام الغذاء، وقلة تناول الخضروات والفواكه الطازجة. 
 

قناع البطاطس لتوحيد لون البشرة وتعزيز نضارتها

فوائدها مذهلة، ماسكات بشرتك من ياميش رمضان


هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على نضارة البشرة وتسبب الجفاف والبهتان وظهور الهالات السوداء أحيانًا. 

لذلك، يصبح من الضروري العناية بالبشرة واستعادة حيويتها من خلال وصفات طبيعية آمنة وفعالة، تعتمد على مكونات متوفرة في كل منزل ولا تحمل آثارًا جانبية.

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن البشرة هي مرآة لصحة الجسم العامة، وأي تقصير في العناية بها، خاصة في فترات التغيرات الغذائية مثل الخروج من شهر رمضان، يترك أثره عليها. 

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن استخدام الوصفات الطبيعية المنتظمة مع اتباع نمط حياة صحي يساعد على استعادة النضارة والإشراق خلال فترة قصيرة.

 

أولًا: أهمية العودة إلى روتين صحي للبشرة بعد رمضان
 

روتين العناية بالبشرة
روتين العناية بالبشرة

قبل البدء في استخدام أي وصفة طبيعية، من المهم إدراك أن البشرة تحتاج لعناية شاملة تبدأ من الداخل. لذلك، ينبغي الحرص على:

شرب كميات كافية من الماء يوميًا (من 6 إلى 8 أكواب على الأقل).

تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

تقليل المنبهات مثل القهوة والشاي، التي تساهم في جفاف البشرة.

النوم المنتظم والكافي.

ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية.

 

ثانيًا: وصفات طبيعية فعالة لاستعادة نضارة البشرة

توريد البشرة
توريد البشرة

1. ماسك الزبادي والعسل:
الفوائد: الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقشر الجلد بلطف، والعسل يرطب ويغذي البشرة.
طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
الطريقة:
تُخلط المكونات وتُوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم تُغسل بالماء الفاتر. يُستخدم الماسك مرتين أسبوعيًا.

 

2. ماسك الخيار وماء الورد:
الفوائد: الخيار يبرد البشرة ويقلل الانتفاخ، وماء الورد ينشط الدورة الدموية ويمنح إشراقة فورية.
طريقة التحضير:

ثمرة خيار مبشورة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.
الطريقة:
تُخلط المكونات وتُوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم تُغسل بالماء البارد. مناسب للهالات السوداء أيضًا.

 

3. مقشر القهوة وزيت الزيتون:
الفوائد: القهوة تنشط الدورة الدموية وتقلل الانتفاخ، وزيت الزيتون يغذي البشرة ويمنع جفافها.
طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
الطريقة:
تُفرك البشرة بلطف بالمزيج بحركات دائرية لمدة دقيقتين، ثم تُغسل بالماء الدافئ. يستخدم مرة أسبوعيًا.

 

4. ماسك الشوفان والحليب:
الفوائد: الشوفان ملطف ومهدئ للبشرة، والحليب يفتح ويرطب.
طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

كمية مناسبة من الحليب لتكوين عجينة.
الطريقة:
يوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل بلطف بالماء. يُكرر 2–3 مرات أسبوعيًا.

 

5. ماسك الألوفيرا (جل الصبار):
الفوائد: الألوفيرا مرطب طبيعي، يهدئ البشرة ويقلل من آثار الإرهاق والجفاف.
طريقة الاستخدام:
يُستخرج الجل من ورقة الصبار ويُوضع مباشرة على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يُغسل بالماء. يمكن استخدامه يوميًا.

 

6. قناع الفراولة والعسل:
الفوائد: الفراولة تحتوي على فيتامين C وتساعد على تفتيح البشرة، والعسل يعزز الرطوبة.
طريقة التحضير:

2 ثمرة فراولة مهروسة.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.
الطريقة:
تُخلط المكونات وتُوضع على الوجه 15 دقيقة، ثم تُغسل بالماء الفاتر. يُستخدم مرة أو مرتين أسبوعيًا.

 

ثالثًا: نصائح هامة لاستمرار نضارة البشرة

 

استخدام تونر طبيعي: مثل ماء الورد أو خل التفاح المخفف، يساعد على شد المسام وتنظيف البشرة.

ترطيب البشرة يوميًا: باستخدام كريم مرطب مناسب أو زيوت طبيعية مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز.

وضع واقي الشمس: لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تزيد من البهتان.

مساج يومي خفيف للوجه: باستخدام أطراف الأصابع لتحفيز الدورة الدموية.

تنظيف البشرة مرتين يوميًا: بالغسول المناسب لنوع البشرة لإزالة الأوساخ وبقايا المكياج.

 

رابعًا: وصفة مياه الديتوكس لبشرة صحية من الداخل
 

ديتوكس البشرة
ديتوكس البشرة

لتحفيز الجسم على طرد السموم التي تؤثر سلبًا على نضارة الوجه، يمكن تحضير ماء ديتوكس طبيعي:
المكونات:

شرائح خيار.

شرائح ليمون.

أوراق نعناع.

لتر ماء.
الطريقة:
تُنقع المكونات في الماء لعدة ساعات ثم يُشرب خلال اليوم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماسكات البشرة ماسكات للبشرة تغذية البشرة بالوصفات الطبيعية استعادة نضارة وحيوية البشرة استعادة حيوية وشباب البشرة

مواد متعلقة

اصنعي بنفسك تونر طبيعي للبشرة بمكونات اقتصادية

قناع الأرز لتفتيح البشرة فى العيد، وصفة طبيعية ليس لها أضرار جانبية

فوائد القرنفل، لصحة الجهاز الهضمي وجمال شعرك ونضارة بشرتك

الشاي الأخضر، لشباب بشرتك وحمايتها من الالتهابات وحب الشباب

الأكثر قراءة

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

أمم أفريقيا للناشئين، 8 منتخبات تتأهل لكأس العالم تحت 17 سنة بقطر

خبير اقتصادي: بيع المنتجات الصينية باليوان يزلزل عرش الدولار

ماذا تناول السيسي وماكرون على العشاء بخان الخليلي؟ مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف القائمة الكاملة (فيديو)

وزير السياحة يكشف كواليس جولات ماكرون ويوجه رسالة شكر لـ نجيب ساويرس

البيت الأبيض يعلن إلغاء مؤتمر صحفي مع نتنياهو

وصلة ضحك بين الرئيس السيسي وماكرون داخل محطة مترو عدلي منصور (فيديو)

مفاجآت صادمة تكشفها تحقيقات حادث سيرك طنطا

منوعات

المزيد

السويد تمتنع عن توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بأكل السحت من المال

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ وينتهي صيام الأيام الست

هل يمنع الشرع الأم المطلقة من ترك أولادها للأب للزواج بآخر؟ عالمة أزهرية تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية