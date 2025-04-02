القومي للبحوث يقدم نصائح هامة للعناية بالبشرة خلال عيد الفطر

قدمت الدكتورة غادة مصطفى، استشاري الأمراض الجلدية والليزر بالمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على نضارة وصحة البشرة خلال فترة عيد الفطر، مؤكدة أن العناية الصحيحة تساعد في تجنب الجفاف والتصبغات التي قد تؤثر على مظهر البشرة.

أهم نصائح العناية بالبشرة خلال عيد الفطر



شددت الدكتورة غادة مصطفى على ضرورة استخدام مرطبات مناسبة للحفاظ على رطوبة البشرة، خاصة مع تغير العادات الغذائية خلال العيد.



ويعد تناول الماء والسوائل الطبيعية من العوامل الأساسية للحفاظ على حيوية البشرة، حيث يساعد في التخلص من السموم وترطيب الجلد من الداخل.



وأوصت الأستاذة بالقومي للبحوث باستخدام مقشر طبيعي مكون من الشوفان والزبادي مرة واحدة أسبوعيًا، حيث يعمل على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة بطريقة لطيفة دون التسبب في تهيجها.



كما أكدت على أهمية تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، لدعم صحة الجلد وتقليل ظهور البثور أو التصبغات.



وشددت الدكتورة غادة مصطفى على ضرورة وضع واقٍ من الشمس عند الخروج نهارًا، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تسبب التصبغات والشيخوخة المبكرة.

الحفاظ على نضارة البشرة بعد العيد

وأوضحت الدكتورة غادة أن اتباع هذه الخطوات البسيطة يساعد في الحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في العناية اليومية وعدم إهمال البشرة بعد انتهاء العيد للحفاظ على مظهر صحي وإشراقة طبيعية.

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