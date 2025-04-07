الإثنين 07 أبريل 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الدولار بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين بالبنوك

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

أسعار الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تراجعا بنحو 24 قرشا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025.   

سعر الدولار 
اسعار الدولار 

متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار. 

 

سعر الدولار، فيتو
اسعار الدولار، فيتو

 

سعر الدولار في البنوك 

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.34 جنيه للشراء.
- 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.34 جنيه للشراء.
- 51.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك قطر 

- 51.34 جنيه للشراء.
- 51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.34 جنيه للشراء.
- 51.44 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار 
سعر الدولار 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

الدولار
سعر الدولار

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

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