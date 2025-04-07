قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية - محافظة القليوبية.

المشدد 15 عاما للمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.



البداية عندما أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين "س.ا.م" 60 سنة _ مهندس بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"ا.ا.ف" 68 سنة - مدير وشريك بشركة، في القضية رقم ١۱۳۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم ٤١٨٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها وبرقم ٥٨٧ لسنة ۲۰۲٤ أموال عامة استئناف طنطا، لأنهما بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ بدائرة قسم أول العبور - محافظة القليوبية، المتهم الأول: بصفته موظف عام " مهندس بالهيئة العامة للتنمية الصناعية حصل للمتهم الثاني بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، مما مكن المتهم الثاني من الحصول على موافقة اشتراطات الحريق للمنشأة الصناعية المملوكة له بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في ذلك الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها وهي " خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس الصادر تحت رقم ٥٤٢١ بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ والموجه إلى الادارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية " حال تحريرها المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة أخرى صحيحة مع علمه بأمر تزويرها، بأن أدرج بذلك الخطاب بيانات المنشأة الصناعية المملوكلة للمتهم الثاني "مصنع " ضمن منشآت صناعية أخرى بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر الحاصلة على رخص تشغيل بنظام الاخطار "، وطلب إجراء المعاينة اللازمة عليها، على الرغم من أن تلك المنشأة تصنف ضمن المنشآت الصناعية عالية في تخضع رخصة التشغيل الخاصة بها لنظام المسبق " والذي يشترط للحصول عليها ضوابط أكثر شدة وصرامة من تلك الرخص التي تصدر بنظام الاخطار، وذلك على النحو المبين التحقيقات.

امر الاحالة في محاكمة المتهمين بتزوير خطابات رسمية بالقليوبية

واوضح أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة القليوبية أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور موضوع الوصف السابق فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره، بأن قدمه إلى مدير الفرع جهة عمله محتجا بصحة ما دون به من بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك لاعتماده وتذييله بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وإرساله إلى الجهة المعنية لاعمال أثر ذلك في اجراء المعاينة اللازمة علي المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني سالفة الذكر بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم إمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة، بأن اتفق معه ارتكابها وأمده بكافة البيانات اللازمة، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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