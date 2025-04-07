محافظ القليوبية يتابع سير العملية التعليمية بمدارس كفر شكر

تابعَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين سير العملية التعليمية بمدرسة كفر شكر الإبتدائية المُشتركة، يرافقه النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، ومصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامه مدير الأبنية التعليميه بالقليوبية.

محافظ القليوبية يتابع جولاته بكفر شكر

وبدأ محافظ القليوبية جولته بمدرسة كفر شكر الإبتدائية المُشتركة والتي يتم تطويرها ورفع كفاءة الإنشاءات القائمة وإنشاء وتوسعة مبنى جديد، وتُقام المدرسة علي مساحة كلية ٣١٣٥مترمربع ومساحة المبنى الجديد يُقام على مساحة ٥٠٦ متر مربع، ويتكون المبنى الجديد من أرضي وأربع أدوار علوية لتكون عدد الفصول المُضافة ٢٤ فصل جديد ليكون إجمالي عدد الفصول في المدرسة بالكامل ٤٠ فصل ويستوعب الفصل الواحد ٢٤ طالب بدلًا من ٦٦ طالب.

واستكمل "عطية" جولته بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد أيمن عبد الهادي الثانوية الزراعية بنين، مُعربًا عن كامل إستياءه من المدرسة قائلًا « المدرسة لا تُدار بالكفاءة المطلوبة »، واطلع على كشف الحضور والذي كان أقل من ٥٠٪، كما ناقش الطلاب عن كيفية تحصيلهم للمعلومات ومدى إستيعابهم وكيفية إستغلال ما يتعلمونه على أرض الواقع سواءً من خلال الأهل بوجود أرض زراعية وكيفية زراعتها وما هي الزراعات التي تتناسب مع التُربة أو من خلال العمل الخارجي.

محافظ القليوبية في جولة لمدارس كفر شكر

كما تجول محافظ القليوبية في أركان المدرسة متفقدًا قسم الزينة وقسم الدواجن وقسم المنحل، موجهًا بضرورة إستغلال تلك المساحات بعمل دراسة لإقامة منفذ بيع خاص بالمدرسة وتعليم الطلاب كيفية التسويق للمُنتجات، بالإضافة إلى أهميته في التعزيز من كفاءة الطُلاب ويُعدهم ويُئهلهم لسوق العمل الخارجي بشكل أفضل، منوهًا بإعطاء مُهلة إعطاء مُهلة لإدارة مدرسة الشهيد أيمن عبد الهادي الثانوية الزراعية بنين للإرتقاء بالعملية التعليمية ككُل.

وفي ختام جولته أكدَّ "محافظ القليوبية" إستمرار متابعته لسير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة وتيسير أي معوقات لضمان إنتظام سير العملية التعليمية.

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