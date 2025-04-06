سيدات بنها يطلقن مبادرة مجتمعية لتكريم الأمهات بـ"أصيص ورد"

أطلقت عدد من السيدات والأبناء في مدينة بنها بمحافظة القليوبية مبادرة مجتمعية جديدة من نوعها وهى تكريم أنفسهن في احتفال قاموا بتنظيمه في أحد مشاتل الزهور بمدينة بنها بعدما أيقن أنهن بعيدات عن أى تكريم للمؤسسات المجتمعية في عيد الأم.

مبادرة مجتمعية جديدة ببنها القليوبية لتكريم الأمهات

الرغبة في الشعور بالتكريم بعد سنوات من العطاء دفع بعض من مواطنى بنها للإعلان عن تكريم الأمهات المثاليات وان التكريم لكل الامهات والاباء ممن سيحضرون الحفل وكذلك حفظة القرأن الكريم.

وبعد التجهيز للفكرة وتنفيذها تم اختيار مكان الاحتفال بأن يكون وسط الزهور وأن يتم تكريمهن بأصيص ورد وبعض هدابا الهاند ميد واللاتى صنعتها بعضهن للمشاركة في الاحتفال.

تم تنظيم الاحتفال من خلال الشباب مخلص جمعة واحمد عبد الرحمن واثار دياب وتم تكريم عددا من الامهات في عيد الأم بمنحهن اصيص زرع وان تختار كلا منهن نوع الوىود اللاتى تفضلها.

وشهد الاحتفال اختيار عائشة خضر كأم مثالية لهذا العام ومنحها ورود واوراق النعناع والورد البلدى جاهز لزراعته.

وقالت عائشة خضر إنها سعيدة بهذا التكريم وجبر الخواطر، وإنها كلما قامت بسقي اصيص الورود ورأته ينمو ويكبر تذكرت لحظة تكريمها وجبر خاطرها وإسعادها وتمنت أن تستمر تلك الفكرة كل عام وأن يقوم كل شارع وكل حارة بتكريم امهاته وجبر خواطرهن.

مبادرة لتكريم الامهات المثاليات بالقليوبية

أما اثار دياب فقالت إنها قررت أن تستضيفهم في مكان تحول من مقلب قمامة الى جنة خضراء ورغم انها مفتشة اثار الا انها عاشقة للزرع والورد وقررت ان تطبق مقولة تهادوا بما تحبوا وان تكون الهدايا اصيص ورد وبعض هدابا الهاند ميد من انتاج الامهات المكرمات.

وتمنت أن تنتشر الفكرة والا ننتظر تكريم امهاتنا وان نقوم نحن بتكريمهم ففى كل شارع امهات لهم تجارب وقصص ملهمة يستحقون التقدير والتكريم.

أما رشا الصياد فقالت ان الفكرة رائعة وانها اسعدت امهات كانوا ينتظرون كلمات الحب والتقدير على عطاء قدموه لابنائهن وافنين عمرهن في سبيل ذلك.

واشار مخلص جمعة واحمد عبد الرحمن الى ان التجربة ستتكرر وانهم سيعدون لها خلال العام القادم وسيبحثون عن امهات في كل الشوارع لم يتم تكريمهم من مؤسسات المجتمع فنقوم جميعا بتكريمهم وستكون الهدايا اصيص ورود يقومون بسقيه فيسعدون به ويسعد بهم.

مبادرة لتكريم الامهات عن طريق هدايا الزرع بالقليوبية،فيتو

مبادرة لتكريم الامهات عن طريق هدايا الزرع بالقليوبية،فيتو

مبادرة لتكريم الامهات عن طريق هدايا الزرع بالقليوبية،فيتو

مبادرة لتكريم الامهات عن طريق هدايا الزرع بالقليوبية،فيتو

مبادرة لتكريم الامهات عن طريق هدايا الزرع بالقليوبية،فيتو

مبادرة لتكريم الامهات عن طريق هدايا الزرع بالقليوبية،فيتو

مبادرة لتكريم الامهات عن طريق هدايا الزرع بالقليوبية،فيتو

مبادرة لتكريم الامهات عن طريق هدايا الزرع بالقليوبية،فيتو

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