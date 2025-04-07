محافظ القليوبية يُتابع أعمال إصلاح خط مياه بمدينة بنها

حرصَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الإثنين، على مُتابعة إصلاح خط مياه ٤٠٠ ملل الكائن أمام أبراج الامل بشارع فريد ندا بمدينة بنها.

محافظ القليوبية يُتابع أعمال إصلاح خط مياه بشارع فريد ندا بمدينة بنها

واستمع محافظ القليوبية من المهندس المسئول عن الإصلاح وكيفية إصلاحه وتوقيت الإنتهاء منه، موجهًا بضرورة حل هذا العطل حلًا جذريًا لعدم تعرض الخط للكسر مرة أخرى.

كما وجه "محافظ القليوبية" مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في حالة الإضطرار لغلق المياه على الفور توفير سيارات مياه نقية لقاطني المنطقة لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية إلى المواطنين.

فيما أوضحت المهندسة مروة مسره مدير عام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنها، إلى عودة الطريق لطبيعته في خلال ساعتين.

ووجه "المحافظ" بعدم الإكتفاء بالردم الرمل فقط وعمله بالخرسانه، كما وجه بضرورة التنسيق الدائم مع المرور لتسيير الطريق وعودتة لطبيعته بعد الإنتهاء من الإصلاح.

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