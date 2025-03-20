تموين الشرقية: ضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر بأولاد صقر

قامت حملة من إدارة تموين أولاد صقر محافظة الشرقية برئاسة محمد شعير مدير الإدارة ومحمد أسامة للمرور على الأنشطة التجارية بأولاد صقر، وتم تحرير محضر رقم 1575 و1576 جنح أولاد صقر لضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر.

تحرير المحاضر اللازمة

كما تم تحرير المحاضر الآتية ( 1578 - 1579- 1580- 1581 - 1582- 1583 - 2184 - 2185 ) لبيع سجائر ازيد من السعر الرسمى ولعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم حمل شهادة صحية.

المهندس عبدالكريم عوض الله

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية تم التنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء حتث وكثفت الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة اليوم.

الاشتراطات التموينية

وذلك للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

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