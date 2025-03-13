تموين الشرقية: ضبط طن ونصف دقيق مهرب وأسماك وزيت طعام مجهول المصدر

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

الالتزام بالاشتراطات

وأضاف: جاء ذلك للتأكد من إلتزام أصحاب المحلات التجارية بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تموينية بكفر صقر

وتم شن حملة من إدارة تموين كفر صقر برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة وأحمد الشبراوي رئيس الرقابة ومحمد بهلول للمرور على الأنشطة التجارية .

وأسفرت الحملة عن ضبط طن و100 كيلو دقيق بلدي مدعم إستخراج 87.5% قبل بيعه بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر برقم 2439 جنح كفر صقر.

ضبط أسماك مجهولة المصدر

كما تم ضبط 250 كيلو أسماك مجهول المصدر، و150 كيلو زيت طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات بأرقام ( 2315- 2314- 2313- 2261-2260 ).

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