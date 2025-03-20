تموين الشرقية: ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية ان المديرية قامت بحملة للتفتيش على اللحوم والاسماك بالاشتراك مع الادارة البيطرية ببلبيس من حيث الصلاحية وتراخيص المحلات القائمة بالبيع

وضمت الحملة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية المتمثلة فى مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية والرقابة الصحية ومجالس المدن)

تحرير 9 محاضر وضبط طن ونصف اسماك ولحوم مجهولة المصدر

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير٩ محاضر مخالفة وضبط (١ طن و٥٠٠ كجم) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم وأسماك مجمدة مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.