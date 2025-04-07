ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 210

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين: إن عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 210 بعد استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي.

عدد الضحايا من الصحفيين في غزة

وأدان المكتب الإعلامي في غزة بأشد العبارات استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين وقتلهم واغتيالهم.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن صحفيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد قاسية لاحتراق صحفي أمام الكاميرات بعد القصف الإسرائيلي لخيمتهم.

من جهتها، أفادت "قناة الأقصى" الفضائية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت في وقت مبكر الإثنين المناطق الشرقية من حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة.

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