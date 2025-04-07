الإثنين 07 أبريل 2025
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خارج الحدود

استشهاد 4 وإصابة 25 آخرين في غارة أمريكية استهدفت منزلا في صنعاء (فيديو وصور)

مشاهد من جريمة العدوان
مشاهد من جريمة العدوان الأمريكي، فيتو

أعلن متحدث وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، صباح اليوم استشهاد 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين منهم 11 امرأة وطفل في غارة أمريكية استهدفت حي شعب الحافة مديرية شعوب بصنعاء.

ونشرت قناة "المسيرة" صورا ومقاطع فيديو وثقت الدمار الذي خلفه القصف الأمريكي.

هذا وذكرت قناة "CNN" الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما بريا في اليمن.

ووفقا لمصدر "سي إن إن" فإن العملية التي من المرجح أن تبدأ في جنوب وشرق البلاد، قد تكون بدعم بحري من الولايات المتحدة، بهدف فرض السيطرة على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، حسب القناة.

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 مارس 2025 غارات على المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، وقامت كذلك بقصف قاعدة جوية كانت تستخدمها القوات اليمنية في عهد الرئيس السابق عبد الله صالح عدة مرات.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الطائرات الأمريكية نفذت منذ 15 مارس الماضي أكثر من 200 ضربة ضد أهداف تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 مارس دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.

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وزارة الصحة اليمنية صنعاء القصف الأمريكي اليمن السعودية ميناء الحديدة ساحل البحر الأحمر

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