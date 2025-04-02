تقصف الشعر من إصابات الشعر المزعجة لأنها تؤثر على نعومة الشعر وجماله، مايزعح الفتيات كثيرا لأنه يؤثر على جمالهن.

وتقصف الشعر يجب علاجه سريعا وهو ما تسعى له الفتيات حيث يبحثن عن الوصفات الطبيعية التى تقضى على تقصف الشعر.

وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تقصف الشعر وترطيبه.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 صفار بيضة

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي زيت الزيتون مع العسل وصفار البيض في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على أطراف الشعر المتقصفة، مع التركيز على الأجزاء الأكثر تضررًا.

غطي شعرك بمنشفة دافئة أو قبعة بلاستيكية واتركي المزيج لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة.

احرصي على قص أطراف شعرك بانتظام كل 6-8 أسابيع.

استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتقليل تكسر الشعر.

احرصي على شرب كميات كافية من الماء وتناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن.

باتباع هذه الوصفة الطبيعية مع العناية المناسبة، ستتمكنين من استعادة صحة شعرك وتقليل مشكلة التقصف بشكل ملحوظ.

علاج تقصف الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية

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