محافظ أسيوط يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الحميات (صور)

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بتكلفة إجمالية 19 مليونا و400 ألف جنيه، كما تفقد وحدة مناظير للجهاز الهضمي والقنوات المرارية والتي بلغت تكلفتها 2 مليون و600 ألف بتبرع من البنك الدولي لدعم المنظومة الصحية بأسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة لتوفير كافة الإمكانيات وأحدث الأجهزة للتيسير على المرضى والمنتفعين لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة تماشيًا مع جهود الدولة لتحسين كفاءة المستشفيات وتطويرها للنهوض بالقطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي بأسيوط، والدكتور على محمد على مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بأسيوط، والدكتور هشام ناجح مدير مستشفى الحميات بأسيوط، والدكتور محسن شاكر المسئول عن وحدة المناظير، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي غرب أسيوط.

محافظ أسيوط يتفقد مكونات وحدة الأشعة المقطعية

وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه مكونات وحدة الأشعة المقطعية واستمع إلى شرح عن مراحل إنشائها والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، مما يعد إضافة كبيرة للمجال الطبي بالمستشفى الذي يخدم قطاع الصعيد بصفة عامة، كما تفقد وحدة مناظير كاملة للجهاز الهضمي والقنوات المرارية وتشمل وحدة تحكم بمنظار علوي وسفلي ومنظار معدة ومنظار قولون ومضخة مياه وغاز ثاني أكسيد الكربون.

افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات

وأعرب محافظ أسيوط، عن سعادته بافتتاح وحدة الأشعة المقطعية ووحدة مناظير الجهاز الهضمي التي تمثل إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالمستشفى والتي تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الصحية بجانب مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، موضحًا أن مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة ومراكزها وقراها والمحافظات المجاورة استمرارًا لجهود تحسين مستوى الخدمات الطبية الحيوية التي تقدم للمواطنين بشكل يومي وأساسي.

وأكد محافظ أسيوط اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالقطاع الصحي من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات وتطوير الكوادر البشرية لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية واجتماعات دورية، مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين على مستوى المحافظة لتقديم الرعاية الصحية لهم.

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