بارتفاع 170 مترا، محافظ أسيوط يزور دير الشهيد مارمينا العجايبي والمغارة الأثرية (صور)

زار اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، دير الشهيد مارمينا العجايبي المعروف بـ "الدير المعلق" في جبل أبنوب، والذي يقع شمال قرية المعابدة على ارتفاع 170 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

ويرجع تاريخ الدير إلى القرن الرابع الميلادي، ويعتبر من أهم المعالم السياحية والدينية في المحافظة حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا بسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس الدير، ولفيف من الكهنة والآباء ورهبان الدير وعروض فنية وترانيم من أطفال وشباب الإيبارشية تشير إلى تاريخ الدير وأهميته التاريخية والأثرية.

رافقه خلال الجولة سوزان محمد راضى رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ولفيف من الكهنة والآباء ورهبان الدير وشعب الإيبارشية.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام الدير

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام الدير صعودًا لمختلف الكنائس الأثرية، وشاهد ما تضمه من محتويات ومخطوطات أثرية يرجع تاريخها إلى القرون الميلادية الأولى، والتي تحكي تاريخ الدير، واستمع إلى شرح من الأنبا بسنتي حول تاريخ الدير وأهميته الروحية والثقافية ومكوناته وأعمال التطوير التي لحقت به ليصبح مزارًا ومقصدا دينيًا وسياحيا للآلاف سنويًا من مختلف محافظات الجمهورية ومختلف دول العالم.

كما استكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد مدخل الحصن والسلم الصاعد للدور الثاني ويوجد به بعض الأبواب والقطع الأثرية الأخرى ويوجد به الطافوس القديم (مدفن الرهبان) وكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي والأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك والتي تم إعادتها وتجديدها واستخدامها مع ترميم الحصن الأثري وقلاية منحوتة في الصخر والطابق الثالث وبه معرض المقتنيات الأثرية التي تخص الدير ومنها الأيقونات الأثرية والأبواب الخشبية وأدوات الكنيسة الأثرية وقلاية الحبيس ويضم الدير خمس كنائس هم: كنيسة الشهيد مارمينا الأثرية، وكنيسة أخرى أعلى الحصن وهي كنيسة السيدة العذراء، والملاك ميخائيل، وكنيسة البابا أثناسيوس والأنبا أرسانيوس، وكنيسة الشهيد مارمينا "كنيسة المزار"، وكنيسة القديس الأنبا بيشوى.

وعبر أبوالنصر عن سعادته بزيارة الدير المعلق بجبل أبنوب، والذى يعد من الأماكن الأثرية ذات القيمة الدينية والتاريخية الكبيرة، معلنًا تقديم كافة سبل الدعم وتنسيق الجهود لجذب المزيد من السياحة الدينية للدير لأهميته التاريخية والأثرية الكبيرة وما يحويه من قطع أثرية وكنائس أثرية تحكي التاريخ القطبي وحياة الرهبنة على مر العصور والذي سيسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية لزيارة الدير وتعزيز التنمية السياحية في المحافظة بشكل عام.

من جانبه رحب الأنبا بسنتي بزيارة محافظ أسيوط للدير المعلق موجهًا له الشكر على اهتمامه بالترويج للمعالم السياحية والدينية في المحافظة مشيدًا بالإنجازات والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة معلنًا دعمه الكامل لمشروعات التنمية والمشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة وأجهزتها التنفيذية.

وفي نهاية الزيارة أهدى الأنبا بسنتي الدرع التذكاري تعبيرًا وتقديرًا لجهود المحافظ وزيارته الأولى للدير.

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