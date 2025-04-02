الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

ضبط 500 أسطوانة بوتاجاز قبل تصريفها بالسوق السوداء بأسيوط

ضبط أسطوانات الغاز
ضبط أسطوانات الغاز قبل توزيعها بالسوق السوداء بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات التموينية المكثفة التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم ضبط 500 أسطوانة بوتاجاز قبل تصريفها في السوق السوداء. 

 

تحرير 130 محضرا تموينيا لمخالفات متنوعة

 

كما أسفرت الحملات عن تحرير 130 محضرًا تموينيًا لمخالفات متنوعة، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق والحد من التلاعب في السلع المدعمة وضمان وصولها للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من إلتزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية، بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير الصحية.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات التموينية التي استهدفت الأسواق والمخابز والمحال التجارية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة التموينية والتأكد من توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة خلال فترة الأعياد، مشيرًا إلى أن الحملات تهدف إلى منع استغلال المواطنين والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء خلال أيام عيد الفطر المبارك وتمكنت من تحرير 130 محضرا تموينيا منها 10 محاضر في مجال الأسواق تتضمن ضبط سيارة نقل محملة بأسمدة زراعية محظور تداولها وبها 51 جوال نترات زنة الشيكارة 50 كجم. 

 

تحرير محضر تصرف في 500 أسطوانة بوتاجاز

 

كما تم خلال الحملة التموينية بأسيوط تحرير محضر تصرف في 500 أسطوانة بوتاجاز ومحضر عدم إعلان عن أسعار لمستودع بوتاجاز آخر وتحرير محضر عدم استلام حصة بوتاجاز وتحرير محضر غلق تاجر تمويني في مواعيد العمل الرسمية وتحرير محضر لتاجر تمويني لعدم إعطاء بون للمواطنين وتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية بالإضافة إلي تحرير 120 محضرا للمخابز البلدية ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 1200 زجاجة مياه غازية غير مطابقة وتحرير 454 محضر في حملة تموينية بأسيوط

ضبط مصنع عسل مغشوش في حملة تموينية بأسيوط (صور)

 

وقال أبوالنصر أن محافظة أسيوط ستستمر في تنفيذ مثل هذه الحملات لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشيدًا بجهود مديرية التموين والأجهزة الأمنية في المحافظة في ضبط المخالفات ومكافحة الفساد في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم وهي أرقام (114) أو (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

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