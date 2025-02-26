رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض كلية الزراعة للمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة (صور)

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، معرض كلية الزراعة لمنتجاتها الغذائية تحت عنوان "غذاؤنا بأيدينا"، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل محمد محمود، عميد كلية الزراعة.

إقبال كبير على المعرض

ويشهد المعرض بجامعة أسيوط إقبالًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار، حيث تتنوع المنتجات المعروضة بين المنتجات الغذائية، والمخبوزات، والمشروبات الرمضانية، مما يضفي طابعًا خاصًا يعكس روح الشهر الفضيل.

يعقد هذا المعرض ضمن سلسلة من الخدمات التي تقدمها جامعة أسيوط لدعم المجتمع الأسيوطي، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، مما يسهم في تعزيز ثقافة الإنتاج الذاتي والاستدامة الاقتصادية.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بتنوع المعروضات والمنتجات الغذائية بمختلف أقسام كلية الزراعة وجودتها العالية، مثمنًا الدور الإنتاجي، والبحثي، والعلمي الذي تقوم به الكلية على مستوى كليات الجامعة، من خلال ما تضمه من وحدات إنتاجية متنوعة، ومعامل بحثية تهدف إلى التحسين المستمر للمنتجات وفقًا لأسس علمية وبحثية.

وأكد المنشاوي أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم المزيد من الخدمات للمجتمع ولأبناء الجامعة، انطلاقًا من دورها الخدمي والمجتمعي، وذلك من خلال توفير المنتجات والسلع الاستراتيجية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين مشيرا إلى أن المعرض يأتي في إطار دعم الجامعة لجهود الدولة المصرية في مواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

من جانبه، أفاد الدكتور عادل محمد محمود بأن المعرض يتميز بتنوع المنتجات والمعروضات، والتي تشمل منتجات معمل الألبان، ومعمل ومخبز المنتجات الغذائية، والمنتجات الخالية من الجلوتين، ومنتجات مزارع قسم الخضر ومجمع الصوب، وقسم الدواجن وزراعة الإنتاج الحيواني، ومنتجات وحدة استخلاص الزيوت والنباتات الطبية والعطرية، ومنتجات مشتل نباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

شهد الافتتاح حضور كل من الدكتور جلال عبد الفتاح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل تمام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العلمي على الألبان، والدكتور محمد الصغير، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد أبو العز، المشرف على قسم الدواجن، والدكتور سيد شحاتة، المشرف على مشتل الزينة، والدكتورة فاطمة الزهراء كمال، المشرف على وحدة الزيوت، والدكتور إسلام محمود، المشرف على معمل الصناعات، والدكتور أشرف جلال، المشرف على مجمع الصوب، والدكتورة داليا طنطاوي، المشرف على مزرعة الخضر، والدكتور أحمد عبد الله، المشرف على مزرعة الإنتاج الحيواني، وذلك إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والمهندسين بالوحدات الإنتاجية المختلفة، والإداريين، والعاملين.

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