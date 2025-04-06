الإثنين 07 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد اللوبيا، تخفض الكوليسترول وتحافظ على صحة القلب

فوائد اللوبيا
فوائد اللوبيا

فوائد اللوبيا، اللوبيا من البقول الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر وعشاق كثيرون وعادة تقدم بالصلصة المسبكة ولها مذاق مميز.

وفوائد اللوبيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اللوبيا من البقوليات المفيدة التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، وتُستخدم على نطاق واسع في العديد من المطابخ حول العالم، سواء في الأطباق التقليدية أو العصرية، وهي غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الإنسان، وتُعتبر خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن نظام غذائي صحي ومتوازن.

فوائد اللوبيا 
فوائد اللوبيا 

فوائد اللوبيا الصحية 

وأضاف السيد، أن من فوائد اللوبيا التى تدفعنا لتناولها، منها:-

  • تُعد اللوبيا مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعلها بديلًا جيدًا للحوم، خصوصًا للنباتيين، البروتينات ضرورية لبناء العضلات، تقوية الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة الشعر والبشرة.
  • بالإضافة إلى ذلك، تحتوي اللوبيا على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تُساعد على تحسين عملية الهضم، وتقي من الإمساك، كما تساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم.
  • من فوائد اللوبيا أيضًا أنها تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل احتوائها على الألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تُبطئ امتصاص السكر، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمرضى السكري.
  • كما تُساهم اللوبيا في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تقليل الشهية والمساهمة في إنقاص الوزن.
  • تحتوي اللوبيا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين B1، B9 (حمض الفوليك)، الحديد، المغنيسيوم، الزنك، والبوتاسيوم، هذه العناصر تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة القلب، تقوية العظام، وتنشيط الدورة الدموية.
  • حمض الفوليك بشكل خاص يُعتبر ضروريًا للنساء الحوامل، حيث يقي من تشوهات الأنبوب العصبي لدى الجنين.
  • ولأن اللوبيا تحتوي على مضادات أكسدة، فإنها تُساعد على مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يُقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويُعزز مناعة الجسم ضد الأمراض.
  • إدراج اللوبيا في النظام الغذائي يُعتبر خيارًا صحيًا ومفيدًا، نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية، وسهولة تحضيرها، وتنوع طرق استخدامها في الطهي، لذا يُنصح بتناولها بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن للاستفادة من فوائدها المتعددة.
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