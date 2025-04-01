إقبال المئات على مراكز الشباب بأسيوط ضمن مبادرة العيد أحلى (صور)

تشهد مراكز الشباب التابعة لمحافظة أسيوط في ثاني أيام عيد الفطر المبارك توافد المئات من الشباب والأطفال والنشء ومن مختلف الأعمار السنية بجميع أنحاء المحافظة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية التي تقدمها ضمن مبادرة " العيد أحلى بمراكز الشباب".

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

وقال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الرابع على التوالي تأتي حرصًا على قيام تلك المراكز بدورها المجتمعي وتحقيق مفهوم جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإدخال البهجة والسعادة في نفوس رواد الهيئات الشبابية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة قامت بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بهدف رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بقرى ومدن المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مراكز الشباب استطاعت جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء "يوم ترفيهي للطلائع والشباب" ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والإجتماعية داخل مراكز الشباب، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك لرصد كافة الأنشطة والبرامج والفعاليات داخل مراكز الشباب مطالبًا بتسخير كافة إمكانيات مراكز الشباب لنجاح مبادرة " العيد أحلي بمراكز الشباب " واستقبال السادة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب، ويوم ترفيهي بمراكز الشباب يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبإشراف "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب" بهدف جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، ومن المقرر أن تستمر المبادرة داخل مراكز الشباب حتى أخر أيام عيد الفطر المبارك.

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