الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال المئات على مراكز الشباب بأسيوط ضمن مبادرة العيد أحلى (صور)

زحام شديد في مراكز
زحام شديد في مراكز الشباب بأسيوط، فيتو

تشهد مراكز الشباب التابعة لمحافظة أسيوط في ثاني أيام عيد الفطر المبارك توافد المئات من الشباب والأطفال والنشء ومن مختلف الأعمار السنية بجميع أنحاء المحافظة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية التي تقدمها ضمن  مبادرة " العيد أحلى بمراكز الشباب". 

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

وقال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الرابع على التوالي تأتي حرصًا على قيام تلك المراكز بدورها المجتمعي وتحقيق مفهوم جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإدخال البهجة والسعادة في نفوس رواد الهيئات الشبابية.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة قامت بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بهدف رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بقرى ومدن المحافظة.

 

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مراكز الشباب استطاعت جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء "يوم ترفيهي للطلائع والشباب" ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والإجتماعية داخل مراكز الشباب، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك لرصد كافة الأنشطة والبرامج والفعاليات داخل مراكز الشباب مطالبًا بتسخير كافة إمكانيات مراكز الشباب لنجاح مبادرة " العيد أحلي بمراكز الشباب " واستقبال السادة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وفاة إمام مسجد في أسيوط أول أيام العيد وقرار عاجل من وزير الأوقاف

بجلباب أبيض ملائكي، أطفال أسيوط في مشاهد مبهجة بعد صلاة عيد الفطر (فيديو وصور)

جدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة "العيد أحلى" بمراكز الشباب، ويوم ترفيهي بمراكز الشباب يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبإشراف "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب" بهدف جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، ومن المقرر أن تستمر المبادرة داخل مراكز الشباب حتى أخر أيام عيد الفطر المبارك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط البرامج الترفيهية الشباب والرياضة العيد أحلى بمراكز الشباب العيد أحلى خلال أيام العيد عيد الفطر المبارك عيد الفطر مبادرة العيد أحلى محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب

مواد متعلقة

استاد دولي ومجمع سباحة عالمي واسكواش، القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط صرح رياضي متكامل (صور)

الطفطف وسيلة نقل الأسايطة مجانًا احتفالًا بعيد الفطر (صور)

رئيس جامعة أسيوط يتابع العمل بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر (صور)

بجلباب أبيض ملائكي، أطفال أسيوط في مشاهد مبهجة بعد صلاة عيد الفطر (فيديو وصور)

الآلاف من الأسايطة ينتهون من شعائر صلاة عيد الفطر في الساحات المخصصة (فيديو)

محافظة أسيوط تستعد لإقامة صلاة العيد في 2667 مسجد (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يستقبل قساوسة ومطارنة الكنيسة والقيادات الشعبية للتهنئة بعيد الفطر (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يسلم 2000 شنطة ملابس جاهزة للأيتام بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

الأكثر قراءة

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

التعليم تكشف موعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

مصادر: زيادة أسعار البنزين تجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

بعد استهدافه بغارة صهيونية، من هو حسن بدير مسؤول ملف فلسطين بحزب الله؟

خطوة جديدة وعرض مغر من ليفربول لـ محمد صلاح

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

منوعات

المزيد

بريطانية تلقي ثروة بيتكوين بقيمة 3.8 مليون دولار في القمامة

العائلات تفترش الأرض في ثاني أيام العيد بحديقة الأزهر (صور)

إقبال متزايد من العائلات على الحديقة الدولية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

هدوء في منطقة وسط القاهرة بثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء، 350 جنيها لهذا النوع

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم ثاني أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية