أردوغان: حزب المعارضة مسئول عن الأضرار المالية والمادية خلال الأيام الماضية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزب المعارضة الرئيسي هو المسئول عن الأضرار المالية والمادية خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ضغط حزب الشعب الجمهوري التركي



وذكر أردوغان، أن حزب الشعب الجمهوري يضغط على الأتراك ويستفزهم، مشيرًا إلى أنّ الأولوية هي الحفاظ على استقرار الوضع المالي في تركيا.

أردوغان: لن نسمح بأي ضرر على البرنامج الاقتصادي



وتابع أردوغان: "لن نسمح بأي ضرر على البرنامج الاقتصادي ومكاسبه"، لافتًا، إلى أنّ الاضطرابات جراء احتجاز رئيس بلدية اسطنبول أحدثت تقلبات مؤقتة في الاقتصاد لا أساس لها.

واعتقلت الشرطة التركية الأربعاء الماضي، أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، الذي يعد من أبرز المنافسين السياسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وقال أحد مساعديه في تغريدة على إكس إن رئيس بلدية إسطنبول "قيد الاحتجاز في مقر الشرطة التركية بعدما تمت مداهمة منزله"، وانتقد هذه الخطوة حزب المعارضة الرئيسي، بوصفها “محاولة انقلاب على الرئيس المقبل”.

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