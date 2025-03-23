الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد

رئيس بلدية اسطنبول
رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيتو

أصدرت محكمة الصلح المناوبة في اسطنبول اليوم الأحد قرارا رسميا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بالتهم المتعلقة بالفساد.

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد


ويبقى إمام أوغلو بانتظار صدور القرار بحقه بشأن تهمة التعاون من "منظمة إرهابية".

وإلى جانب إمام أوغلو، قررت المحكمة اعتقال عدد آخر من الأشخاص الذين يحاكمون بنفس القضايا.

 
وفي وقت سابق أعلن مكتب إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن هو و4 من مساعديه لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.

وألقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، بتهمة "الانتماء لمنظمة إجرامية" و"الرشوة" و"الاحتيال" و"التلاعب بعطاءات" ودعم "حزب العمال الكردستاني"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

ونفى بشدة التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

وعقب توقيف إمام أوغلو أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، "حالة الطوارئ"، ودان رئيس الحزب أوزغور إوزال ما أسماها "محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم".

من جانبه، قال أردوغان إن حزب المعارضة الرئيسي يسعى للتغطية على أخطائه وخداع الشعب بـ"تمثيليات".

وأعلنت الداخلية التركية أمس السبت عن اعتقال 343 شخصا شاركوا باحتجاجات اندلعت الليلة الماضية في 9 مدن تركية من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير رفضا لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الداخلية التركية أردوغان أسطنبول رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول رجب طيب أردوغان

مواد متعلقة

استعدادات أمنية أمام مقر محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (فيديو)

مواجهات بين الشرطة التركية ومحتجين في إسطنبول (فيديو)

أردوغان يعلق على احتجاجات إسطنبول: تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

تطورات أزمة تجديد أكرم توفيق مع الأهلي

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأهلي يخوض مواجهة طلائع الجيش بفريق 2005 في كأس عاصمة مصر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

أسعار الذهب اليوم الأحد 23 مارس 2025 بالصاغة

منوعات

المزيد

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض يفوق التقديرات الحالية بكثير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بسداد الديون وزوال الهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية