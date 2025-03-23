الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

مظاهرات حاشدة فى إسطنبول التركية بعد قرار نقل أكرم إمام أوغلو إلى السجن (فيديو)

مظاهرات إسطنبول،
مظاهرات إسطنبول، فيتو

شهدت مدينة إسطنبول التركية، مساء اليوم، احتجاجات شعبية حاشدة للتنديد بنقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، إلى السجن على خلفية قضايا فساد بحسب ما أفادت السلطات.

 

اشتباكات بين الأمن التركي ومحتجين لمناصرة أكرم إمام أوغلو

كما اندلعت اشتباكات بين الأمن التركي ومحتجين شاركوا فى المظاهرات المنددة بـ اعتقال أكرم إمام أوغلو.

 

وكانت محكمة الصلح الجزائية المناوبة أمرت فى وقت سابق من اليوم الأحد، بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة إلى جانب 18 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقات فساد تجريها السلطات بحق البلدية.

 

رئيس بلدية إسطنبول يعتبر محاكمته خيانة للديمقراطية التركية

ثم علقت الحكومة التركية مهام أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول مع إيداعه السجن، ونُقل إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضًا باسم سيليفري غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين، وفق ما أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه.

ودعا أكرم إمام أوغلو الأتراك إلى مظاهرات حاشدة ضد اعتقال،  ووصف في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قرار محكمة الصلح الجزائية بـ"وصمة العار" على جبين ديمقراطية، وقال: "معًا سنزيل هذه الوصمة عن ديمقراطيتنا".

الأمن التركي، فيتو
الأمن التركي، فيتو

كما اعتبر أكرم إمام أوغلو، أن "تركيا تعرضت اليوم للخيانة"، مؤكدًا أن محاكمته "غير عادلة".

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