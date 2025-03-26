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خارج الحدود

بعد حبس أكرم إمام أوغلو، نوري أصلان رئيسًا مؤقتًا لبلدية إسطنبول

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

انتخب المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية مؤقتًا لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة؛ بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره، ويصفونها بأنها "مسيسة".

واختار أعضاء المجلس وعددهم 314 عضوًا، لحزب المعارضة الرئيسي الأغلبية من أفراده، نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتا، وفقا لمحطة "إن.تي.في" التلفزيونية.

ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية "المؤقت" شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو، الذي يعتبر أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدى اعتقال إمام أوغلو، الأسبوع الماضي، إلى خروج أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة، في أكثر من عقد، وإلى حملة اعتقالات واسعة مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد في احتجاجات سلمية.

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