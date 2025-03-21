قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن ترضخ لـ"إرهاب الشارع"، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف أكرم إمام اوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض للرئيس التركي.

أردوغان يعلق على احتجاجات إسطنبول: تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع

وفي تعليقه على دعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض لاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في وقت لاحق من اليوم الجمعة، قال أردوغان، إن "هناك من يحاول إثارة الفوضى في الشوارع بسبب دعوى قضائية بشأن الفساد".

وأضاف: "لن نسمح لمن أقام نظام مافيا في بلدية إسطنبول بتخريب النظام العام وإثارة الشوارع والتخريب".

ووصف الرئيس التركي دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر بأنها "خطأ وعدم مسؤولية". وطالب الحزب باللجوء إلى القضاء بدلًا من ذلك.

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