الأحد 06 أبريل 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: 7300 من الجنود والضباط الإسرائيليين يعانون أزمات نفسية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن شعبة إعادة التأهيل في وزارة جيش الاحتلال عالجت منذ بداية الحرب 16500 جندي وضابط جريح.

وأضافت القناة 12 العبرية: "7300 من الجنود والضباط الذين يتلقون العلاج يعانون أزمات نفسية".

نتنياهو يهدد بمواصلة ضرب غزة حتى إعادة المحتجزين

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، باستكمال ما وصفه بانتصارات بلاده في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو بالجالية اليهودية في المجر، حيث أكد في تصريحات تلفزيونية قائلا: "سنستكمل ضرباتنا وسنعيد جميع المختطفين".

وفي وقت سابق، قال فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، إن "هناك تغييرات كبيرة حدثت في الفضاء السياسي الدولي، حيث تخلت العديد من المنظمات الدولية عن احترام سيادة الدول القومية"، وذلك وفق تعبيره.

وأشار إلى انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها أصبحت محكمة سياسية، لافتًا إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة وتركيا ليست أعضاء فيها، حسبما ذكر موقع "hungarytoday".

وأضاف رئيس الوزراء المجري، بمناسبة زيارة بنيامين نتنياهو إلى بودابست: "إسرائيل صديقة لنا، ولا نعتقل ضيوفنا، كما أن بلدنا لم يدرج المعاهدات الدولية في قوانينه المحلية، وأشار إلى تصاعد معاداة السامية في أوروبا الغربية مع زيادة الهجرة.

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