الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو يرد على تصريحات رئيس الشاباك بشأن أسباب إقالته

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن انعدام الثقة بين نتنياهو ووزرائه برئيس الشاباك رونين بار لا يتعلق بولاء شخصي، بل لأدائه ودوره في فشل 7 أكتوبر.

مكتب نتنياهو يرد على تصريحات رئيس الشاباك 

 

ويأتي ذلك تعليقا على تصريحات بار التي قال فيها إنه رفض طلبات شخصية لنتنياهو مما تسبب بالخلاف بينهما.

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رئيس الشاباك يكشف سبب خلافه مع نتنياهو

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن رئيس الشاباك رونين بار، قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه بشكل متكرر أن يقدم فتوى أمنية بعدم قدرته على الإدلاء بإفادة أمام المحكمة، وعندما رفض ذلك تراجعت الثقة، ما تسبب في الإقالة.

أزمة إقالة رئيس الشاباك 

وفي وقت سابق، تسبب قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك في أزمة كبيرة داخل إسرائيل.

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر.

 

ووفقا لما نشرت القناة 12 الإسرائيلية أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "بهدف منع الادعاء بحدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه"، وقررت أن يتم النظر في الالتماسات أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل".

وفي قرارها، أمرت القاضية كلا من رئيس الوزراء، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة، كما يجب عليهم تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.

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