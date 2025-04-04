الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يهدد بمواصلة ضرب غزة حتى إعادة المحتجزين

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، باستكمال ما وصفه بانتصارات بلاده في قطاع غزة.


جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو بالجالية اليهودية في المجر، حيث أكد في تصريحات تلفزيونية قائلا: "سنستكمل ضرباتنا وسنعيد جميع المختطفين".


وفي وقت سابق، قال فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، إن "هناك تغييرات كبيرة حدثت في الفضاء السياسي الدولي، حيث تخلت العديد من المنظمات الدولية عن احترام سيادة الدول القومية".

وأشار إلى انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها أصبحت محكمة سياسية، لافتًا إلى أن دولًا مثل الولايات المتحدة وتركيا ليست أعضاء فيها، حسبما ذكر موقع "hungarytoday".

وأضاف رئيس الوزراء المجري، بمناسبة زيارة بنيامين نتنياهو إلى بودابست: "إسرائيل صديقة لنا، ولا نعتقل ضيوفنا، كما أن بلدنا لم يدرج المعاهدات الدولية في قوانينه المحلية، وأشار إلى تصاعد معاداة السامية في أوروبا الغربية مع زيادة الهجرة.
 

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الاحتلال الإسرائيلي الجنائية الدولية الجالية اليهودية إسرائيل

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