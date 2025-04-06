الدعم بعد انخفاض البترول!

رددت بعض المواقع نقلا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قوله إنه إذا استمر سعر برميل البترول عند 74 دولارا فإنه قد لا تكون الحكومة مضطرة لرفع أسعار البنزين المقرر هذا العام.. وإذا كان هذا القول صحيحا فإنها تعد سابقة مهمة وجديدة علينا نرحب بها ونرجو أن تكون قاعدة سائدة في حياتنا الاقتصادية..

لأننا تعودنا أن الأسعار لا تتحرك عندنا إلا في إتجاه واحد فقط، وهو إلى أعلى.. فقانون العرض والطلب معطل عندنا، وأيضًا قاعدة حركة الأسعار الداخلية تتماشى مع حركة الأسعار العالمية..

فعندما ترتفع الأسعار العالمية ترتفع عندنا، ولكن عندما تنخفض الأسعا ر العالمية لا تنخفض الأسعار عندنا وها هى أسعار الدقيق انخفضت تقريبا إلى النصف ومازالت أسعار الخبز عندنا مرتفعة ولم تنخفض.



ولذلك عندما تنخفض أسعارالبترول فهذا معناه انخفاض أسعار كل المواد البترولية التى نستوردها وبالتالى انخفاض الدعم الذى تتحمله الموازنة العامة بما يجعل الحكومة ليست مضطرة لرفع الأسعار لهذه المواد من بنزين وسولار وبوتاجاز..

وإذا كان الدكتور مصطفى مدبولى قال المنسوب إليه بخصوص رفع أسعار المنتجات البترولية فقد أصاب كبد الحقيقة، وقرر أن يصوب وضعا اقتصاديا معيبا لدينا، والأهم فإنه يستجيب لما يفكر فيه عموم الناس الذين عندما أثير كلام عن رفع أسعار البترول انزعجوا خشية أن يؤدى ذلك إلى عودة معدل التضخم مجددا للإرتفاع بعد أن إتجه للانخفاض منذ العام الماضي.



إن سعر النفط يتجه للانخفاض، وزاد هذا الانخفاض بعد أن إتخذ ترامب قرارات رفع الرسوم الجمركية لكل واردات أمريكا من دول العالم، وبالطبع هذه التداعيات قابلة للاستمرار وقابلة أيضا لعدم الاستمرار، لآن هناك عوامل عديدة تتحكم في السعر إبتداء من حجم الناتج وكميته وحركة التجارة الدولية وحالة الطلب عليه..

ولكن عندما يقول لنا رئيس الحكومة أن التغير في السعر العالمى للبترول سيراعى في تحديد أسعار المنتجات البترولية فهذا أمر يثير الطمأنينة.. وهذا أمر تراعيه لجنة التسعير بالاضافة إلى سعر الجنيه.

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