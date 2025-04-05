خلال الحملة الانتخابية كان ترامب يتفاخر بأنه قادر على إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية في 24 ساعة، أي في يوم وليلة.. ولكنه بعد أن عاد إلى البيت الأبيض مرت نحو عشرة أسابيع ولم يتمكن من وقف تلك الحرب، أو حتى التوصل إلى هدنة اقترحها لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما جعل صحافة أوروبية وأمريكية تتحدث عن أن صبر ترامب تجاه وقف تلك الحرب قد بدأ ينفذ!



فمن أجل وقف الحرب احتاج ترامب أولا لإجراء مباحثات مع روسيا استضافتها السعودية، واحتاج أيضا لاستقبال الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض وهو اللقاء الذى تحول إلى خناقة على الهواء شارك فيها نائبه، وانتهى بطرد الرئيس الأوكراني من البيت الأبيض..

ولولا تدخل الأوروبيين لاستمر الصدام الأمريكي الأوكراني، وإن كان الخلاف لم يتم احتواءه كله بعد.. وبعد ذلك طرح ترامب مبادرته بالتوصل إلى وقف إطلاق النار لفترة شهر، ومع ذلك انتهى الأمر إلى مجرد التوصل إلى تفاهم بين روسيا وأوكرانيا بعدم استهداف منشآت الطاقة فقط.. وحتى ذلك لم يتم الالتزام به على الأرض!



ولذلك تتحدث بعض الصحف الأمريكية والأوروبية عن أن صبر ترامب على بوتين بدا ينفذ وأنه لن ينتظره طويلا لكن يقبل وقف إطلاق النار، وأنه مستعد لرفع العقوبات عن روسيا إذا وافقت على الهدنة.



وهكذا يكتشف ترامب أن أحلامه ليست كلها أوامر لدى العالم، وأنه كان يبالغ في تقدير ما يستطيع فعله، وأن وقف الحروب ليس بالأمر السهل واليسير كما كان يقول من قبل.. ولذلك دوما يقول المحللون إن ما يقال خلال الحملات الانتخابية هو كلام انتخابات، على غرار كلام جرائد أي كلام يصعب تحققه!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.