الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

رفع كفاءة المسطحات الخضراء في الإسماعيلية استعدادًا للاحتفال بأعياد الربيع (صور)

جانب من أعمال التجميل،
جانب من أعمال التجميل، فيتو

تواصل إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، برئاسة تغريد أبو السعود، أعمال صيانة المسطحات الخضراء، وذلك استعدادا للاحتفال بأعياد الربيع. 

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تقليم أشجار النخيل 

وعملت الفرق على تقليم نخيل البلتشارد بالجزيرة الوسطى بالشيخ زايد بنطاق حي ثالث في محافظة الإسماعيلية وقص وتهذيب النجيل بطول ٢ كيلو. 

جانب من أعمال التجميل، فيتو
جانب من أعمال التجميل، فيتو

رفع القمامة والمخلفات 

بالإضافة لرفع القمامة والمخلفات من الطريق الدائري، ميدان مصطفى كامل، ميدان الدراويش، حديقة المحافظة، حديقة عبدون، وحديقة التخطيط العمراني. 

جانب من أعمال التجميل، فيتو
جانب من أعمال التجميل، فيتو

رش المبيدات الحشرية 

وعلى جانب آخر، تم رش المبيدات الحشرية بالطريق الدائري في محافظة الإسماعيلية، للمرة الثانية من مبيدات الملاثيون على نباتات الإيفروبيا؛ لوقايتها من الإصابة بحشرة المن والتربس.

جانب من أعمال التجميل، فيتو
جانب من أعمال التجميل، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعدادًا للاحتفال بأعياد الربيع وكثرة الوافدين إلى المحافظة.  

جانب من أعمال التجميل، فيتو
جانب من أعمال التجميل، فيتو

 

وكان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق اجتماعًا لمناقشة التجهيزات لاحتفالات الربيع والمقرر إقامتها خلال شهر أبريل القادم.   

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع  

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والجهات المعنية بالاجتماع.  

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التجهيزات للاحتفالية بالإضافة إلى عرض ومناقشة خط سير كرنفال عربات الزهور والذي يقام كل عام تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع.  

 

اختيار تصاميم عربات الزهور 

وأوضح “عصام”  أنه خلال الاحتفال سيتم اختيار أجمل ثلاثة تصاميم لثلاث عربات مزينة بالزهور وحصولهم على جوائز من خلال لجنة مشكلة.  

 

الإعلان عن تفاصيل أميرات الفراولة 

وأوضح مدير إدارة السياحة أنه سيتم الإعلان عن أميرات الفراولة بالإسماعيلية، على الصفحة الرسمية للمحافظة؛ لضمان وصول الإعلان إلى جميع المواطنين، مضيفًا أنه جار استحداث عدد من الفقرات الفنية والتي ستعرض خلال الاحتفال، كما سيقام   معرضًا لوحدة تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر يشمل على منتجات غذائية ومشروبات وأشغال يدوية وذلك على امتداد شارع محمد علي.

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