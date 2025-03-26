الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية تتألق باحتفالات عيد الأم بمركز التنمية الشبابية (صور)

جانب من الحفل،فيتو
جانب من الحفل،فيتو

نظم مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية احتفالات عيد الأم،ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.  

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تقديم عدد من العروض الفنية 

وقدمت فرقة الإسماعيلية للالات الشعبية عرضا فنيا، قدمت فيها الفرقة مجموعة من اغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، اسماعيلية ياالي هواكي.،   وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا اسماعيلية، انا الاسماعيلي، ابويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالاضافة لعزف منفرد علي السمسمية للفنان احمد يحيي مولر مدرب الفرقة. 

جانب من الحفل،فيتو
جانب من الحفل،فيتو

 

 

جانب من الحفل،فيتو
جانب من الحفل،فيتو
جانب من الحفل،فيتو
جانب من الحفل،فيتو

فعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية 

بالاضافة لبعض الاغنيات عن الأم  وسط تفاعل كبير من رواد المركز، وذلك ضمن فعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي بادارة د.شعيب خلف، اشراف احمد طه مدير قصر ثقافة الاسماعيلية. 

جانب من الحفل،فيتو
جانب من الحفل،فيتو
جانب من الحفل،فيتو
جانب من الحفل،فيتو

 

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