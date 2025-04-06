الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

العثور على جثمان سيدة داخل مسكنها بالإسماعيلية في ظروف غامضة

مصرع سيدة مسنة بالإسماعيلية،
مصرع سيدة مسنة بالإسماعيلية، فيتو

عثر أهالي منطقة شارع المستشفى التابعة لدائرة قسم ثان في محافظة الإسماعيلية، على جثمان سيدة مسنة داخل مسكنها في ظروف غامضة.  

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إخطار بمصرع سيدة 

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على سيدة مسنة وهي جثة هامدة داخل مسكنها، يبدو عليها آثار تعدٍ مع وجود بعثرة في شقتها.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.    

 

نقل الجثمان للمستشفى

وخلال الفحص المبدئي تبين العثور على جثة سيدة مسنة في السبعينات من عمرها، ملقاة على الأرض داخل مسكنها ويبدو أنها تعرضت للعنف من قبل شخص ما.  

 

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.  

 

وكان قد وجه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي رئيس وحدة مباحث قسم ثان، بسرعة كشف غموض الواقعة. 

 

ويواصل رجال مباحث قسم ثان الإسماعيلية، الحقيق حول الواقعة وبخاصة أن هناك شبهة جنائية وراء ارتكاب الجريمة  لأن المجني عليها كانت تمتلك بعض المشغولات الذهبية.

 

ووجه العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، والعميد حمدي صبري رئيس مباحث الأمن العام، بسرعة تكثيف الجهود وضبط الجاني 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

 

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