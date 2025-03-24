بحضور الفريق أسامة ربيع، جامعة الإسماعيلية الجديدة تقيم حفل الإفطار السنوي (صور)

نظّمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حفل الإفطار السنوي للعام الثالث على التوالي، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وسط حضور واسع من قيادات الجامعتين وهيئة قناة السويس.

أبرز المشاركون في حفل الإفطار

شارك في حفل الإفطار من مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية كل من الدكتور إبراهيم القرش، والدكتور فتحي مقلدي، والدكتور ياسر الوزير.

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

كما حضر من هيئة قناة السويس العميد محمد محسن، مدير مكتب رئيس الهيئة.

كما شهد الحفل حضورًا مميزًا من قيادات جامعة قناة السويس، حيث شارك الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة.

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

وحضر من قيادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية كل من الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشه، أمين عام الجامعة، إلى جانب لفيف من عمداء الكليات ووكلائها ومنسقي البرامج ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والإداريين والطلاب.

اشادة بدور جامعة الإسماعيلية الأهلية

وأشاد الفريق أسامة ربيع بالدور الذي تؤديه جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى دعم هيئة قناة السويس المستمر للجامعة، ومثنيًا على جهود قياداتها وأعضاء هيئة التدريس بها.

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور على التكامل بين جامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، لافتًا إلى الجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق التميز الأكاديمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تواصل جهودها في تقديم تعليم عالي الجودة وتأهيل طلابها لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا على أهمية هذا الحفل في تعزيز الروابط بين جميع أفراد المجتمع الأكاديمي.

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

جانب من حفل الافطار،فيتو

مشاركة اتحاد الطلاب

شهد الحفل مشاركة فعالة من اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبقيادة الطالب أحمد ياسر، رئيس الاتحاد، والطالبة رنا إيهاب، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب أسرة طلاب من أجل مصر، ومسئولي الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما حرص اتحاد طلاب جامعة قناة السويس على المشاركة بقيادة الطالب محمد محمود، رئيس الاتحاد، والطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس الاتحاد، تأكيدًا على روح التعاون والتكامل بين طلاب الجامعتين.

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