السبت 05 أبريل 2025
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محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة مديرية الطرق والنقل بالمراكز والمدن (صور)

جانب من الأعمال،
جانب من الأعمال، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بعض أنشطة مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، في قطاع تطوير الطرق والمحاور وترفيق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية.  

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تقوم مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، بمواصلة أعمال تطوير وتوسعة الشارع المزدوج بمدينة فايد، بداية من طريق السويس الصحراوى حتى طريق القناة بطول كيلو و٣٠٠ متر.  

جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو

أعمال الإنارة العامة 

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إن الأعمال تشمل الإنارة العامة "الأرضية" للشارع بالكامل، الجزيرة الوسطى، أعمال توسيع جانبي الشارع ليصبح ١٢ مترا لكل اتجاه، وتوريد وتركيب بلاط الإنترلوك، وأعمال اللاند سكيب.  

 

متابعة الأعمال الجارية بجبل مريم 

كذلك تابع محافظ الإسماعيلية الأعمال الجارية بطريق التعاون "جبل مريم"، حيث تقوم مديرية الطرق والنقل بإزالة الإشغالات والمخالفات للوصول بعرض الشارع إلى ١٢ متر عرض وبطول ٣ كيلومتر، وتشمل الأعمال إعادة رصف الطريق وإنشاء أرصفة جديدة وتطوير الطريق بشكل كامل، وسوف تنتهي الأعمال خلال ٢٠ يوم من تاريخه. 

جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو

واطلع "أكرم" على آخر مستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، حيث تقوم مديرية الطرق والنقل بأعمال إنشاء طرق وترفيق منطقة" السبعين فدان" بالمنطقة، تمهيدًا لتسليم القطع للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة عليها.

جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو
جانب من الأعمال، فيتو

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بمد طريق أبوعطوة - السحارة "المقابر" إلى منطقة أبوآدم، مرورًا بكوبري الحمادات بطول ٣ كيلومتر، تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بأعمال توسعة وتركيب العدايات لمياه الري تمهيدًا لبدء تأسيس الشارع ورصفه.

ووجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية، بجانب طرح وبدء العمل بالطرق التي انتهت بها كافة المرافق العامة وتخدم كثافات مرتفعة من المواطنين.
 

 

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